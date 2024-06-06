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ТАСС

Источник: носитель "Калибров" подлодка "Великие Луки" будет передана ВМФ РФ в 2024 году

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Построенная на АО "Адмиралтейские верфи" для ВМФ России большая дизель-электрическая подводная лодка Б-587 "Великие Луки" (заводской номер 01572) проекта 677 (шифр "Лада") выходит на заводские ходовые испытания. Санкт-Петербург, 21.12.2023
Построенная на АО "Адмиралтейские верфи" для ВМФ России большая дизель-электрическая подводная лодка Б-587 "Великие Луки" (заводской номер 01572) проекта 677 (шифр "Лада") выходит на заводские ходовые испытания. Санкт-Петербург, 21.12.2023.
Источник изображения: Министерство обороны России

Пресс-служба Балтийского флота ранее сообщала, что в этом году боевые возможности флота будут увеличены за счет поступления трех кораблей и подводной лодки

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Подводная лодка "Великие Луки" проекта 677 войдет в боевой состав Балтийского флота до завершения 2024 года. Об этом ТАСС сообщил источник в кораблестроительной отрасли.

"Планируется, что подводная лодка "Великие Луки" проекта 677 будет передана ВМФ и войдет в состав Балтийского флота до завершения 2024 года, в настоящее время она находится на заводских ходовых испытаниях", - сказал он.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

1 июня пресс-служба Балтийского флота (БФ) сообщила, что в 2024 году боевые возможности флота будут увеличены за счет поступления трех кораблей и подводной лодки.

Как сообщил ТАСС другой источник в кораблестроительной отрасли, говоря о грядущем пополнении корабельного состава БФ, речь идет о "трех малых ракетных кораблях и подводной лодке "Великие Луки" проекта 677, последняя в настоящее время проходит испытания". Он напомнил, что все корабли являются носителями крылатых ракет семейства "Калибр".

Подводная лодка "Великие Луки" проекта 677 постройки "Адмиралтейских верфей" - вторая в серии. Первая - "Кронштадт" - несет службу в боевом составе Северного флота. Головная лодка проекта "Санкт-Петербург" после длительной опытной эксплуатации, по имеющимся данным, списана. 

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Страны
Россия
Компании
Адмиралтейские верфи
Проекты
677 Лада
БФ
СФ
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