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ТАСС

Боец РФ заявил, что в зоне СВО используют аэрозольные дым-машины для помощи штурмовикам

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ТДА-2К
Дымовая машина ТДА-2К.
Источник изображения: steal86.livejournal.com

Командир роты с позывным Гроза отметил, что машина ТДА-2К на базе "Камаза" создает непросматриваемую аэрозольную завесу на расстоянии до 1 тыс. м

ТАСС, 5 июня. Дымовые машины ТДА-2К на базе "Камаза" используются Южной группировкой для создания аэрозольной завесы при работе штурмовых отрядов. Об этом рассказал ТАСС командир роты с позывным Гроза.

"Выезжаем заблаговременно на позиции и действуем в интересах штурмовых групп. Действительно, когда выдвигаемся, работаем, и штурмовые подразделения слова благодарности нам высказывают, что помогаем, оказываем им большую поддержку", - сказал он.

Командир роты уточнил, что машина создает непросматриваемую аэрозольную завесу на расстоянии до 1 тыс. м.

Кроме того, по словам Грозы, машины защищены от дронов, также у экипажа есть ручной сканер для определения беспилотников, который позволяет заблаговременно определить летательный аппарат противника и принять дальнейшие решения. 

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Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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