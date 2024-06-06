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ТАСС

Олег Кононенко стал первым землянином, суммарно пробывшим в космосе тысячу суток

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Космонавт Роскосмоса Олег Кононенко
Космонавт Роскосмоса Олег Кононенко.
Источник изображения: Сергей Савостьянов/ ТАСС

Командир отряда космонавтов Роскосмоса сейчас совершает пятый за свою карьеру космический полет

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Командир отряда космонавтов Роскосмоса, специальный корреспондент ТАСС на Международной космической станции (МКС) Олег Кононенко стал первым в мире человеком, пробывшим на околоземной орбите в сумме тысячу суток. Об этом сообщили в Роскосмосе.

"Сегодня в 00:00:20 по московскому времени космонавт госкорпорации "Роскосмос" Олег Кононенко, работающий на Международной космической станции, впервые в мире набрал 1 тыс. суток по суммарной длительности космических полетов", - говорится в сообщении.

Командир отряда космонавтов сейчас совершает пятый за свою карьеру космический полет. 4 февраля он побил рекорд российского космонавта Геннадия Падалки, который за пять миссий (с 1998 по 2015 годы) провел в космосе в сумме 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд. В июне спецкор ТАСС отметит в космосе свое 60-летие, а по завершении годовой экспедиции его суммарный налет составит 1 110 суток.

Олег Кононенко родился 21 июня 1964 года в городе Чарджоу Туркменской ССР (ныне Туркменабат, Туркмения). Свой первый полет в космос он совершил в апреле 2008 года, отправившись на МКС на корабле "Союз ТМА-12". По возвращении из своей первой экспедиции на станцию космонавту были присвоены звания Героя Российской Федерации и летчика-космонавта РФ. 

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Страны
Россия
Туркменистан
Компании
Роскосмос
Проекты
МКС
Союз ПКК
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