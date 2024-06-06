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ТАСС

Кононенко заявил, что новый рекорд поможет в подготовке к межпланетным полетам

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Олег Кононенко
Олег Кононенко.
Источник изображения: Артем Геодакян/ ТАСС

Космонавт подчеркнул, что новое достижение вызывает у него гордость за проделанную работу

МКС, 5 июня. /ТАСС/. Новый рекорд по пребыванию в околоземном пространстве в течение 1 тыс. суток внесет вклад в развитие космической медицины и подготовку к будущим межпланетным полетам, заявил спецкор ТАСС на Международной космической станции (МКС), командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко.

Космонавт 5 июля стал первым человеком, проведшим на орбите в сумме 1 тыс. суток. "Длительные полеты расширяют представления о возможностях человека, которые знать необходимо. Ведь в конечном итоге человечество начнет выполнять межпланетные полеты. И в этом случае вопросы потребностей и проблемы границ ресурсов человеческого организма будут иметь первостепенное значение. Важно четко понимать, что может человек и что ему нужно для выполнения таких полетов. Рубеж в 1 000 суток внесет определенный вклад в развитие космической медицины, а также позволит приобрести ценный опыт, необходимый для решения частных задач функционирования систем перспективных пилотируемых космических станций", - заявил Кононенко.

Космонавт подчеркнул, что новое достижение вызывает у него гордость за проделанную работу. "С одной стороны, для меня 1 000 - это число, показывающее общее количество дней моей работы в космосе. С другой стороны, присутствует осознание того, что ты достиг чего-то важного, нового, преодолел определенный рубеж, прикоснулся к неизвестному. Это придает уверенности, гордости за проделанную работу и свой вклад в развитие космонавтики, и, конечно, сил и мотивации, чтобы продолжать любимое дело", - отметил он.

Также Кононенко заявил, что за рекордом стоят 15 лет профессиональной подготовки. "Космонавт к каждому полету серьезно готовится на протяжении нескольких лет. Эти 1 000 суток вне Земли вместили в себя 15 лет моей профессиональной подготовки и 5 космических полетов", - сказал командир отряда космонавтов Роскосмоса.

В настоящее время Кононенко находится в пятой за карьеру космической экспедиции, которая завершится в сентябре этого года. "Поначалу присутствовало волнение по поводу того, хватит ли сил и терпения на годовую экспедицию, поскольку полет такой длительности для меня - это что-то новое. Мы с Николаем (космонавт Роскосмоса Николай Чуб - прим. ТАСС) в начале экспедиции задали высокий темп работы и стараемся до сих пор поддерживать его. Есть мотивация успешно выполнить полет и все поставленные перед нами задачи программы с хорошими результатами и качеством работы. Самочувствие в норме, работаем, не снижая темпа", - заявил он.

Спецкор ТАСС 21 июня отметит в космосе 60-летие. По завершении годовой экспедиции его cуммарный налет составит 1 110 суток.

О космонавте Кононенко

Олег Кононенко родился 21 июня 1964 года в городе Чарджоу Туркменской ССР (ныне Туркменабат, Туркмения). Свой первый полет в космос он совершил в апреле 2008 года, отправившись на МКС на корабле "Союз ТМА-12". По возвращении из своей первой экспедиции на станцию космонавту были присвоены звания Героя Российской Федерации и летчика-космонавта РФ. 

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Страны
Россия
Туркменистан
Компании
Роскосмос
Проекты
МКС
Союз ПКК
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