Американский B-1B против российского Ту-160: кто кого? (The National Interest, США)

Американский B-1B Lancer и советский Ту-160 входят в число крупнейших и наиболее скоростных бомбардировщиков в мире, пишет TNI. И хотя эти самолеты воплощают в себе две разные философии, сегодня они выполняют схожие боевые задачи.

B-1B предназначен для преодоления зоны ПВО на малой высоте и нацелен на тактическую поддержку. Ту-160 (по классификации НАТО – Blackjack или “Блэкджек”), напротив, предназначен для высокоскоростных высотных полетов. Как следствие, он имеет бóльшую взлетную массу, но менее разнообразную полезную нагрузку.

Со временем оба самолета прошли модернизацию: B-1B — для выполнения вспомогательных функций, а Ту-160М — в качестве временного решения до тех пор, пока не вступит в строй его преемник бомбардировщик-невидимка ПАК-ДА.

B-1B против Ту-160: история двух сверхзвуковых бомбардировщиков

B-1B Lancer (“Копьеносец”), на военном сленге прозванный The Bone (“Кость”), и Ту-160 оба заняли свои места среди крупнейших и самых скоростных бомбардировщиков в истории.

На первый взгляд они могут показаться братьями-близнецами. Однако при более внимательном рассмотрении выясняется, что при всем сходстве в силу конструктивных соображений и доступных на тот момент технологических решений, эти самолеты проектировались с совершенно разными подходами.

Представляем B-1B

B-1B был задуман в 1960-х годах как попытка объединить дальность полета и полезную нагрузку B-52 со скоростью B-58. В течение 1950-х годов технологии постоянно совершенствовались, и ВВС США постепенно осознали, что скорость и потолок перестали быть основной защитой для стратегических бомбардировщиков.

Истребители-перехватчики долгое время были единственным инструментом для атаки на бомбардировщики, но они не могли сравниться с потолком и максимальной скоростью таких самолетов, как XB-70 Valkyrie. Но затем появились ракеты класса “земля – воздух”. Сбитый в 1960 году с помощью ЗРК самолет U-2 под управлением Гэри Пауэрса заставил ВВС переосмыслить доктрину бомбардировок как таковую, отказавшись от преодоления зоны ПВО на большой высоте в пользу проникновения на малой высоте.

Полет на малой высоте позволяет самолету использовать маскирующие свойства местности. Это закрывает “видимость” радиолокационной станции, которая никак не может “поймать” самолет. Работе радаров в то время мешали помехи от земной поверхности — ложные отражения от объектов на земле делали радары фактически бесполезными ниже определенной высоты.

Однако для таких самолетов, как XB-70 Valkyrie, “заточенных” для высотных полетов, действия на малых высотах снижали эффективность.

Министерство обороны в 1960-х годах заказало ряд исследований потенциальной конструкции самолета для прорыва ПВО на малых высотах. Контракт на разработку B-1A в 1970 году получила компания Rockwell и в итоге создала бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности, пригодный как для ряда операций на низких скоростях около 0,85 Маха, так и для “рывка” мимо советской ПВО на высокой скорости 2,0 Маха.

Работы продолжались на протяжении 1970-х годов, но проект B-1A был отменен в 1977 году из-за усовершенствований баллистических и крылатых ракет, а также разработки перспективного бомбардировщика-невидимки B-2 Spirit (“Дух”), после которого устарел сам замысел B-1A.

В 1981 году программу возобновил президент Рональд Рейган. Предполагалось, что новинка (уже под обозначением B-1B) прикроет брешь между стареющим парком B-52 и B-2, производство которых столкнулось с рядом задержек.

Представляем российский бомбардировщик Ту-160

Примерно в то же время Советский Союз завершал разработку сверхзвукового стратегического бомбардировщика. Работы также начались еще в 1960-х, но начать производство Ту-160 советские стратеги в итоге решили именно после возрождения программы B-1.

Как и “Кость”, “Блэкджек” получил крыло изменяемой стреловидности, обеспечившее ему лучшие характеристики по всему диапазону режимов полета. Кроме того, советский бомбардировщик намного больше своего американского аналога: сам он на 9 метров длиннее, а его взлетная масса почти на 60 тонн больше.

В отличие от В-1В, Ту-160 никогда не предполагался на роль маловысотного бомбардировщика. Он также превосходит B-1B по максимальной скорости (2,0 Маха против 1,25 Маха, поскольку его американский соперник значительно замедлился из-за сокращения бюджетов при возобновлении программы в 1980-х).

При этом, несмотря на бóльшую взлетную массу, Ту-160 несет менее разнообразную полезную нагрузку, поскольку у него всего два бомбовых отсека с барабанными пусковыми установками. У B-1В три бомбовых отсека, а также дополнительные пилоны для подвеса вооружений. Он также может оснащаться “снайперской” прицельной системой контейнерного типа для задач прикрытия с воздуха.

B-1B в 1990-е и 2000-е годы модернизировался как бомбардировщик поддержки, а Ту-160 получил новое дыханиеблагодаря программе Ту-160М. Бомбардировщик имеет модернизированный планер и авионику и придал мощный импульс российскому воздушному флоту дальнего действия. При этом, подобно B-1B несколько десятилетий назад, Ту-160М стал временной мерой до тех пор, пока не будет готов бомбардировщик-невидимка ПАК-ДА.

Хотя B-1B за время своего существования переориентировался на тактическую поддержку бомбардировок, в свете последних достижений в области противовоздушной обороны в любом будущем конфликте его задачи наверняка ограничатся запуском оружия вне досягаемости средств поражения противника — таких, как крылатые ракеты воздушного базирования. При этом он будет выполнять ту же задачу, что и Ту-160.

