Крепко сбитый: базы ВМФ России защитят от воздушных и морских дронов

Отражением атак будут руководить из пунктов управления противороботовой защитой

В военно-морских базах ВМФ России создают пункты управления противороботовой защитой. С них будет осуществляться управление отражением атак воздушных и морских дронов. Эксперты отмечают, что эти командные центры, куда поступает вся информация, помогут максимально эффективно использовать силы и средства при защите баз от ударов противника.

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ВМФ РФ проводит мероприятия по усилению защиты военно-морских баз от воздушных и морских дронов. В числе первых — пункт дислокации Камчатской бригады кораблей охраны водного района получил пост управления противороботовой защиты (ПРЗ), а также пункты воздушного наблюдения с вахтенной службой. В местах с удобными для стрельбы секторами по периметру базы были установлены спаренные зенитные установки ЗУ-23-2. Они хорошо себя зарекомендовали во время СВО при выполнении подобных задач, рассказали «Известиям» источники в Минобороны РФ.

В ВМФ уже было проведено несколько учений по отражению атак воздушных и морских беспилотников противника. Они проходили в рамках программы боевой подготовки по противороботовой защите, которая предусматривает отработку заданий по уничтожению безэкипажных катеров (БЭК) и БПЛА, уточнили собеседники издания.

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Такие пункты защиты нужны всем российским военно-морским базам, считает военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин.

— В первую очередь на Черном море, — отметил «Известиям» эксперт. — Там БПЛА и БЭК уже применяются противником. Несомненно, они нужны на Балтике: обстановка там нервозная, и нам надо быть готовым к обороне основных балтийских баз и Санкт-Петербурга. Нужны они и на Севере, мы должны держать ухо востро везде. БЭК и БПЛА объективно показали свою эффективность, мы перестраиваемся в ходе спецоперации. Уже накоплен большой опыт, и мы его реализуем.

Василий Дандыкин отметил, что теракты с использованием БПЛА и БЭК возможны в разных географических точках.

— Киеву западные страны дали возможность бить их оружием по территории России, — напомнил он. — У украинских сил не такие уж и большие возможности по атаке баз. Но исключить того, что западные страны, прикрываясь Киевом, могут что-то такое придумать и постараться осуществить, нельзя. Так они уже делали при взрыве «Северных потоков». По этой причине наши противодиверсионные силы и средства должны усиливаться.

Мы должны пресечь любые «провокации со стороны наших партнеров по историческому процессу», сказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

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— К сожалению, ситуация в мире такая, что нам надо быть готовым буквально ко всему, — уточнил он. — Поэтому на флоте всерьез занялись созданием эшелонированной обороны военно-морских баз от морских и воздушных беспилотников. Для защиты базы должно быть организовано несколько линий обороны. На дальнем рубеже БПЛА будут встречать самолеты — истребители и перехватчики, потом — дальнобойные зенитные комплексы С-400 и ЗРК кораблей. При приближении к базе БПЛА должны оказаться под плотным огнем зенитных артустановок и даже стрелкового оружия.

БЭК, по словам Дмитрия Болтенкова, тоже надо встречать на дальних подступах к базам. Первыми в дело должны вступить самолеты и вертолеты. Эксперт отметил, что они уже доказали свою эффективность в борьбе с безэкипажными катерами в ходе СВО.

— При отражении атак беспилотников надо иметь единый центр, куда поступает все информация — это помогает грамотно распределить и использовать силы и средства. Пост противороботовой защиты будет играть эту роль, — резюмировал эксперт.

«Известия» писали, что в ВМФ начали осваивать программу противороботовой защиты. Она предусматривает отработку защиты военно-морских баз, кораблей и корабельных соединений от атак БПЛА и БЭК. При обучении упор делается на уничтожение малоразмерных воздушных и морских целей. В ней есть такие упражнения, как стрельба по надводным и воздушным малоразмерным целям.

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Курс предусматривает обучение сначала экипажей отдельных кораблей, а затем — соединений. При этом особое внимание уделяется задачам по защите пунктов базирования от ударов БПЛА и морских дронов.

Для борьбы с ними моряки получили дополнительное вооружение — крупнокалиберные пулеметы, противодроновые и помповые ружья, приборы ночного видения и другое специальное оборудование. При разработке программы противороботовой борьбы был учтен опыт специальной военной операции

С учетом опыта СВО

Кроме того, в ВМФ сейчас активно внедряют новую технику, хорошо показавшую себя в ходе СВО. Так, на вооружение подразделений Тихоокеанского флота на Камчатке, выполняющих задачи по борьбе с диверсантами, поступили разведывательные беспилотные летательные аппараты и FPV-дроны. БПЛА повысили возможности по противодействию диверсантам в местах базирования боевых кораблей и на прилегающей акватории.

Главными задачами для операторов разведывательных и ударных БПЛА станут поиск, обнаружение, идентификация и уничтожение техники и диверсантов, включая подводные, в районах базирования сил ТОФ.

Фото: РИА Новости Источник изображения: iz.ru

Кроме того, подразделения БПЛА с новыми летательными аппаратами будут осуществлять визуальный контроль мероприятий боевой подготовки, уточнять рельеф местности, производить дистанционную оценку состояния объектов военной инфраструктуры.

Курс обучения по управлению и применению FPV-дронов прошли 40 военнослужащих. Все занятия проводились под руководством инструкторов с боевым опытом применения ударных БПЛА в зоне проведения спецоперации.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что более 15 боевых кораблей и катеров Тихоокеанского флота приняли участие в учениях в заливе Петра Великого, где моряки отрабатывали навыки по борьбе с безэкипажными катерами и беспилотниками.

В маневрах были задействованы корветы «Совершенный», «Громкий» и «Резкий», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и другие корабли сил флота.

Богдан Степовой