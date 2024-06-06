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Военное обозрение

Свыше тысячи экземпляров для замены Dardo: Италия в поисках новой БМП

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Источник изображения: topwar.ru

БМП Dardo

3 июня 2024 года Италия объявила о намерении заменить свой парк БМП Dardo на новую гусеничную бронемашину. Местным компаниям Leonardo и Iveco Defence Vehicles (объединены в совместное предприятие CIO) поручено подыскать европейских партнеров, которые имеют опыт создания новой бронетехники, чтобы не начинать разработку «с нуля».

Как указывается в издании Defense News, окончательный проект планируется разработать к концу этого года. Конкретной целью этой программы является закупка 1050 новых БМП. Приобретение столь большого объема техники позволит заменить не только Dardo, но и прочие бронемашины итальянской армии, которые Минобороны может посчитать устаревшими.

Dardo – это основная БМП итальянской армии. Она была разработана и производилась совместным предприятием Iveco Fiat Oto Melara для замены старых американских бронемашин M113. В первой половине 2000-х было выпущено 200 единиц. Машина весом 23 тонны вооружена 25-мм пушкой Oerlikon Contraves, 7,62-мм пулеметом и двумя ПУ для ПТУР TOW.

Среди потенциальных кандидатов на участие в разработке новой БМП называются франко-немецкая компания KNDS с моделью Boxer; немецкая Rheinmetall с Lynx; и шведская BAE Systems Hägglunds с CV90.

Планируется, что свыше тысячи экземпляров новой итальянской машины будут поставлены в период с 2029 по 2041 год, при этом с 2027 по 2028 год будет произведено около 20 прототипов платформы, представленных в 16 различных конфигурациях.

В Италии также запущена программа по закупке танков Leopard у немецкого производителя KNDS, с которым наряду с этим действует соглашение об участии в проекте создания нового ОБТ MGCS.

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Страны
Италия
США
Продукция
BGM-71 ТOW
Boxer GTK
M113 БТР
MGCS
Град РСЗО
Компании
BAE Systems
Iveco
Leonardo
Rheinmetall
Проекты
CV-90
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