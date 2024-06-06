Шойгу будет координатором работы в сфере ОПК

Он станет независимым координатором всей этой работы, отметил президент России Владимир Путин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу будет координировать работу в сфере оборонно-промышленного комплекса, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Поскольку вопросы такие разноплановые - нужно учесть и рентабельность производства, нужно обеспечить поступление в Минобороны соответствующей техники - здесь нужен такой независимый координатор всей этой работы. Этим координатором будет секретарь Совета безопасности", - указал глава государства на совещании с членами правительства.

"Прошу это иметь в виду. И еще раз повторяю - завтра прошу эту работу завершить", - обратился президент к участникам совещания.