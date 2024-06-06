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ТАСС

Путин дал сутки на подготовку поручений по развитию ОПК

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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / POOL

Как отметил глава государства, речь идет о первоочередных задачах ОПК, об объемах производства наиболее востребованной продукции военного назначения, о рентабельности производства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин дал сутки на завершение подготовки перечня поручений по развитию оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

"Я знаю, что коллеги работали напряженно все эти дни, прошу завершить эту работу. Речь идет о первоочередных задачах ОПК, об объемах производства наиболее востребованной продукции военного назначения и, конечно, о рентабельности производства", - сказал глава государства на совещании с членами правительства, говоря о подведении итогов другого недавнего своего совещания - по развитию ОПК.

"Прошу Мантурова Дениса Валентиновича, как первого заместителя председателя правительства, министра промышленности, министра обороны, министра финансов, администрацию президент как можно быстрее эту работу завершить. Прошу сделать это завтра", - потребовал Путин.

"Мы практически с коллегами уже сегодня в течение дня этот вопрос обсуждали. Достаточно, мне кажется, пообсуждали. Надо завершить эту работу, здесь тянуть не нужно", - указал президент.

Координировать работу в сфере ОПК будет секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. 

"Прошу это иметь в виду. И еще раз повторяю - завтра прошу эту работу завершить", - обратился президент к участникам совещания.

25 мая глава государства в Королеве провел встречу с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса. "Речь о развитии ОПК. Мы договорились о том, что и в этом случае должны быть подготовлены проекты поручений", - уточнил Путин. 

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