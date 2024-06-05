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В России начали выпуск модернизированного «Граната»

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Кадр: Телеграм-канал Концерн «Калашников»
Кадр: Телеграм-канал Концерн «Калашников».

«Калашников» начал выпуск модернизированного дрона «Гранат-4»

Концерн «Калашников» начал выпуск модернизированного дрона «Гранат-4». Об этом российский концерн сообщил в своем Telegram-канале.

«Концерн "Калашников" запустил в серийное производство модернизированный комплекс с беспилотным летательным аппаратом "Гранат-4", который активно используется нашими подразделениями для круглосуточного ведения воздушной разведки и высокоточного целеуказания в зоне проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении.

Базовая версия дрона с толкающим винтом обеспечивает дальность целеуказания до трех километров. Разработанный научно-производственным объединением «Ижевские беспилотные системы» аппарат может выполнять задачи на протяжении шести часов, а радиус применения беспилотника составляет 70 километров.

В конце мая группа компаний «Тихие Крылья», которая входит в «Калашников», представила беспилотный самолет вертикального взлета и посадки «Легионер-Е33К» на международном салоне «Комплексная безопасность».

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Страны
Россия
Компании
Концерн Калашников
Проекты
БПЛА
Выставки
Комплексная безопасность
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