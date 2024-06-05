Войти
Техкульт

Суперконденсатор из США позволит заряжать ноутбуки за одну минуту

253
0
0

Суперконденсатор

Разработчики мобильных электронных устройств уже ни одно десятилетие не могут решить проблему быстрой зарядки батарей. Одним из вариантов может стать постепенная замена аккумуляторов суперконденсаторами.

Основное различие между ними состоит в том, что конденсаторы непосредственно хранят электрический заряд, а аккумуляторы вначале (при зарядке) преобразуют электрическую энергию в химическую, накапливают ее, после чего (при разрядке) преобразуют химическую энергию обратно в электрическую. В ходе данных преобразований даже самые лучшие аккумуляторы теряют часть энергии, в то время как конденсаторы сохраняют ее практически всю, о чем свидетельствуют КПД — у аккумуляторов он составляет 90%, а у конденсаторов 99 %. Группа исследователей из Университета Колорадо (США) под руководством инженера-химика Анкура Гупты совершила прорыв в понимании того, как ведут себя заряженные ионные частицы. В частности, они утверждают, что дополнили Закон Кирхгофа, определяющий основной принцип теории электрического тока, в соответствии с которым напряжение перемещается по определенным траекториям. Ученые обнаружили, что ионы гораздо быстрее движутся в пористых средах, характерных для суперконденсаторов. Данная поправка может радикально увеличить возможности в сфере хранения энергии. К примеру, смартфоны и ноутбуки, оснащенные такими суперконденсаторами, будут заряжаться за минуту, а электромобили — за 10 минут. Дело за малым — воплотить открытие в готовые устройства хранения энергии нового поколения.

Александр Агеев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
США
Похожие новости
16.08.2006
Производство нового военного самолета Ил-76МФ будет переведено из Ташкента в Ульяновск
16.08.2006
Ядерное топливо возвращается в Россию
16.08.2006
Российская наука сохраняет лидерство в авиакосмической технике, считает глава Минобрнауки РФ
16.08.2006
Греция в течение десяти лет потратит на ВиВТ 26,5 млрд евро
13.08.2006
Новое лазерное оружие может мгновенно поразить цель в любой точке планеты
11.08.2006
Госдепартамент США не намерен отменять санкции против "Рособоронэкспорта" и "Сухого"
11.08.2006
Турция приобретает у США 50 авиационных крылатых ракет SLAM-ER
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.06 11:01
  • 10
Почему переданные Украине ЗРС Patriot отнюдь не легкая мишень для ВКС России
  • 05.06 10:55
  • 98
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 05.06 09:51
  • 7
Российские системы ПВО: первый опыт реального боевого применения
  • 05.06 09:12
  • 6
"Есть предел": как Китай реагирует на усиление военных связей Филиппин и США - Мнения ТАСС
  • 05.06 09:11
  • 1749
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.06 05:27
  • 4
Первый украинский корвет в море
  • 05.06 03:17
  • 1
Российский адмирал назвал угрозой размещение «Томагавков» в Балтийском море
  • 05.06 03:13
  • 1
NYT: приоритеты США и Украины в зоне СВО расходятся
  • 05.06 02:14
  • 1
В ожидании членства в ЕС Турция увидела в БРИКС экономический потенциал (South China Morning Post, Гонконг)
  • 04.06 20:26
  • 1
Сопротивление на Украине: нас становится больше
  • 04.06 18:48
  • 0
О корветах ВМФ Украины в Черном море
  • 04.06 15:41
  • 0
Буферная зона и «восточный щит» на границе: «жирный» кусок или совесть поляков?
  • 04.06 10:32
  • 34
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине
  • 04.06 09:38
  • 2
В одном строю с бронемашинами: китайская армия показала новые кадры применения «собак»-роботов на учениях
  • 04.06 07:10
  • 1
Максимально защищенный БМО-Т с "супер-мангалом" станет неубиваемым БТР