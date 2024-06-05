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Техкульт

Уникальный самолет EL-2 Goldfinch может взлететь с футбольного поля

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Самолет EL-2 Goldfinch

Компания Electra (США) сообщила об успешном старте испытаний гибридно-электрического самолета класса eSTOL с укороченным взлетом EL-2 Goldfinch. Новая машина — это своеобразный «компромисс» между обычными самолетами и стремительно набирающими популярность летательными аппаратами типа eVTOL (с вертикальным взлетом и посадкой), которым не нужна ВПП.

Внешне девятиместный EL-2 Goldfinch мало чем отличается от небольшого пассажирского самолета. У него восемь пятилопастных несущих винтов (по четыре на каждом крыле), работающих от малошумных (всего 75 дБ) электродвигателей. Энергии, поставляемой для них мощной литиевой батареей, хватает на взлет, посадку, 45-минутный полет со скоростью до 320 км/ч и на дальность до 800 км. Но как ему удается преодолеть 800 км на одном заряде при скорости всего 320 км/ч?

Самолет EL-2 Goldfinch

Самолет EL-2 Goldfinch


Дело в том, что эффективная гибридная система дает EL-2 возможность экономить расход топлива на 40 %. Ноу-хау Electra — небольшие опоры на крыльях, концентрирующие поток воздуха над их поверхностью. Благодаря им самолету для взлета и посадки хватает ВПП размером с футбольное поле — 91 х 30 м. В компании надеются выпустить EL-2 Goldfinch на рынок уже через четыре года.

Александр Агеев


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Страны
США
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