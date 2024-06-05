Китай показал боевые возможности армейских робопсов

Робопес

Центральное телевидение Китая выпустило репортаж о совместных учениях НОАК с армией Камбоджи «Золотой дракон 2024». В ходе них, в частности, отрабатывались практические аспекты применения в бою робопсов, несущих на себе полноценное вооружение.

По-видимому, в учениях использованы некие модификации модели Go2 от китайской робототехнической фирмы Unitree. Этот робопес отличается хорошей маневренностью, способностью самостоятельно и очень быстро передвигаться по пересеченной местности, преодолевать препятствия прыжками. За это приходится расплачиваться малым временем автономной работы — оно составляет лишь 2-4 часа. Китайские военные превратили робопса в электронный аналог служебной собаки, обучив его приказам для самостоятельного выполнения работы. Например, благодаря лидару с обзором в 360 градусов и специальной подвижной стойке с видеокамерой робот может осматривать все вокруг, вести автономную разведку. Робопес неплохо распознает объекты и может исследовать грунт в поисках мин. Но главное в видео – это стрельба робопса из штатного армейского оружия, которое закреплено у него на спине. О точности стрельбы говорить пока не приходится, но передвигается робопес с оружием вполне уверенно. Например, его можно использовать для разведки боем, когда нужно ворваться в помещение с неизвестным количеством противников, а потом прикрывать огнем штурмовиков.

Александр Мартыненко