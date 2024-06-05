"Бастионы" Черноморского флота ударили по ВСУ. Почему у Киева не получается им противостоять?

МО: расчеты "Бастионов" Черноморского флота ударили по наземным объектам ВСУ

"Бастионы" Черноморского флота ударили по наземным целям ВСУ на Украине, которые были обнаружены во время боевого дежурства, заявили в Минобороны РФ. Что известно об этих береговых ракетных комплексах и их главном оружии, которому не может противодействовать противник, - рассказывает военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Расчеты береговых ракетных комплексов «Бастион» Черноморского флота в ходе боевого дежурства нанесли удар по выявленным объектам ВСУ на территории Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По всей видимости, в ударе принимали участие подразделения 15-й отдельной береговой ракетной бригады Черноморского флота с местом дислокации в Севастополе. Это соединение относится к Береговым войскам - роду сил ВМФ.

В состав бригады входят дивизионы с ракетными комплексами 3К60 «Бал» с противокорабельной ракетой Х-35, К300П «Бастион-П» с унифицированной сверхзвуковой самонаводящейся противокорабельной крылатой ракетой «Яхонт» («Оникс»). К этому добавляется береговой противокорабельный комплекс шахтного базирования «Утес» с крылатыми ПКР П-35Б и 3М44 «Прогресс», а также 130-мм береговые самоходные пушки А-222 «Берег».

Береговой ракетный комплекс (БРК) «Бастион-П» разработан НПО (научно-производственным объединением) машиностроения (город Реутов). Система была принята на вооружение в 2010 году и стала одним из главных элементов эшелонированной береговой обороны РФ.

Из чего состоит «Бастион»?

«Бастион» предназначен для поражения надводных кораблей различных классов и типов из состава десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

В комплекс «Бастион-П» входят:

противокорабельная ракета П-800 «Оникс»/«Яхонт» в транспортно-пусковом контейнере;

самоходные пусковые установки;

машина боевого управления;

аппаратура информационно-технического сопряжения боевых средств БРК с головным командным пунктом;

автоматизированная система боевого управления БРК;

транспортно-заряжающие машины;

машины обеспечения боевого дежурства и ряд других систем.

Стандартный состав дивизиона К-300 «Бастион-П»: четыре самоходные пусковые установки с двумя транспортно-пусковыми контейнерами для ракет «Яхонт» (экипаж из трех человек); 1-2 машины боевого управления (БРК (экипаж из пяти человек); одна машина обеспечения боевого дежурства и четыре транспортно-заряжающие машины. Максимальный боекомплект комплекса - 24 противокорабельные ракеты.

Основные характеристики комплекса:

• дальность поражения - до 300 км (ракетами «Оникс»);

• максимальное удаление пусковой установки от берега - 200 км;

• развертывание из походного в боевое положение - до 5 мин.

В зоне поражения ракетных и артиллерийских комплексов Береговых войск ЧФ находится практически все Черное море.

Главное оружие «Бастиона» - ракета П-800 «Оникс» (экспортное наименование - «Яхонт»). Она представляет собой универсальную сверхзвуковую противокорабельную ракету среднего радиуса действия. Максимальная скорость - почти 900 м/сек. Длина ракеты - 8 метров, а стартовая масса - 3 тонны.

Что известно о главном оружии «Бастиона»

Дальность стрельбы «Оникса» - 300 км, а «Оникса-М» уже до 800 км. Высота полета изделия на конечном участке траектории - 10-15 метров. Масса боевой части ракеты - 300 кг.

Сверхзвуковая скорость «Оникса» существенно затрудняет поражение изделия зенитными ракетными системами и комплексами противника.

Представители ВСУ неоднократно высказывали мнение, что имеющимися в их распоряжении в данный момент средствами ПВО они не способны сбивать ракеты П-800 «Оникс», поскольку эти изделия летят со скоростью более 3 тыс. км в час.

Что касается боевого применения БРК «Бастион-П» в ходе специальной военной операции, то 18 марта 2022 года расчеты комплекса впервые приняли участие в ударах по целям ВСУ. В ночь на 9 мая ракеты поразили аэродром в районе населенного пункты Арцыз в Одесской области. В результате удара было уничтожено шесть вертолетов Ми-24 и Ми-8. 20 июня на том же аэродроме уничтожили беспилотный авиационный комплекс Bayraktar TB2. Противокорабельные ракеты поразили станцию управления и два БПЛА.

24 июня ракеты «Оникс» уничтожили стартовую позицию зенитной ракетной системы С-300 в Одесской области. Только за первые два месяца СВО расчеты БРК израсходовали несколько десятков ракет П-800 «Оникс» и успешно поразили большое число объектов противника. Последний раз «Бастионы», согласно подтвержденным данным, привлекались для обстрела объектов на территории Украины (в районе Одессы и Ильичевска Одесской области) в ночь с 19 на 20 июля 2023 года.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок