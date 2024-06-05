Систему распознавания лиц от NtechLab внедрят в такси в Саудовской Аравии

Технологический партнер Госкорпорации Ростех – компания NtechLab будет сотрудничать с саудовской цифровой платформой по заказу такси EGO. Соответствующий меморандум подписан в ходе крупнейшей выставки технологий и стартапов Gitex Africa 2024, которая завершилась в Саудовской Аравии.

В рамках сотрудничества EGO планирует внедрить решение NtechLab по распознаванию лиц для улучшения сервиса проверки личности водителей в своем приложении. Водителю необходимо будет отправить секундное видео, чтобы искусственный интеллект убедился, что человек на водительских правах – именно он.

Распознавание лиц, а также силуэтов с высокой точностью с помощью искусственного интеллекта на основе видеоаналитики – флагманское направление NtechLab.

«Мы рады сотрудничать с российской компанией NtechLab в сфере искусственного интеллекта. Мы хотим использовать решение компании NtechLab для улучшения безопасности нашего сервиса на территории Саудовской Аравии, Египта и Марокко», – рассказали в компании EGO.

«Это новое для нас технологическое направление, где мы можем применить весь наш опыт использования видеоаналитики. Искусственный интеллект трудно обмануть. Алгоритмы ИИ в состоянии отличить реального владельца аккаунта от мошенника и даже от силиконовой маски с его лицом», – рассказал генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук.

Саудовский сервис по заказу такси EGO был основан в 2018 году. Его главный офис расположен в столице страны – Эр-Рияде. Компания выполняет функцию точки связи между водителем и пассажиром с помощью приложения на смартфоне.