Bloomberg: НАТО нужно два-три года на укрепление обороны ввиду роста ВПК России

У НАТО есть два-три года на подготовку к возможной войне с Россией, сообщает Bloomberg, ссылаясь на мнение министра обороны Норвегии Кристофферсена. Военачальник отмечает: если раньше Запад считал, что в запасе есть целое десятилетие, то теперь расклады изменились.

Главнокомандующий норвежскими вооруженными силами Эйрик Кристофферсен заявляет, что у НАТО есть от двух до трех лет на подготовку к российской угрозе.

Глава оборонного ведомства Норвегии сказал, что у блока НАТО есть запас времени от двух до трех лет, после чего Россия восстановит свои силы и сможет начать наступление с применением обычных вооружений (подобные заявление западных политиков и военных о намерении России развязать войну против НАТО являются лишь инструментом русофобской пропаганды — прим. ИноСМИ).

Это более короткий срок по сравнению с оценками некоторых западных руководителей. Организация Североатлантического договора в настоящее время обсуждает наращивание Россией своего военного потенциала и ее способности по восстановлению сил во время ведения полномасштабной военной операции на Украине.

"Кто-то в какой-то момент сказал, что на это уйдет 10 лет. Однако я думаю, что мы вернулись к [сроку] менее чем 10 лет из-за [роста] промышленных мощностей, которые сейчас задействованы в России", — сказал 55-летний генерал Эйрик Кристофферсен в интервью, которое журналисты взяли у него в понедельник в Осло.

"Для этого потребуется определенное время, что дает нам возможность в ближайшие два-три года нарастить наши силы и восстановить запасы одновременно с оказанием помощи Украине", — заявил Кристофферсен, отметив публичные заявления российского президента Владимира Путина о том, что он не заинтересован в войне с НАТО.

Норвегия, ставшая членом НАТО в 1949 году, за последний год не наблюдала существенных изменений в составе, структуре и численности российских войск (включая ядерные силы и Северный флот) на своей границе, По словам генерала, сухопутные войска России на Кольском полуострове серьезно ослаблены из-за участия их контингентов в спецоперации на Украине.

Парламент Норвегии пока не утвердил план почти двукратного увеличения военных расходов в предстоящие 12 лет с целью адаптации к угрозам со стороны соседа. Основное внимание будет уделено военно-морским силам и противовоздушной обороне.

Норвегия уже в 2024 году намерена выйти на целевой показатель по военным расходам в рамках альянса, который составляет 2% от ВВП. К 2030 году она планирует выйти на уровень 2,7% ВВП. Члены НАТО договорились о том, что объем расходов должен превышать 2%.

"Сейчас я вижу, что мы можем выполнить согласованные НАТО требования, создав новую структуру управления, новую организационно-штатную структуру вооруженных сил, разработав новые региональные планы, — сказал генерал. — Мы можем реализовать эти планы в ближайшие годы, однако нам нужно ускориться. Нам нужно сделать это за два-три года, чтобы быть готовыми к любым неожиданностям".

Кристофферсен "очень доволен" долгосрочными расходами, но норвежские вооруженные силы сталкиваются с определенными препятствиями на пути осуществления своих планов. Например, им не удается удерживать в своих рядах личный состав, "особенно в связи с тем, что крупные оборонные инвестиции будут вкладываться в тех районах, откуда, согласно демографическим данным, уезжают люди". По словам генерала, есть и другие проблемы, которые быстро не решить — например, нехватка производственных мощностей и недостатки в системе закупок.

Кристофферсен поступил на службу в норвежскую армию в 1988 году. Он проходил обучение в военных вузах сухопутных войск и корпуса морской пехоты США. По его словам, главные усилия норвежских сил обороны в этом году направлены на поддержку Украины. Он назвал это "колоссальной операцией", в которой задействовано не меньше 10% тыловиков норвежских вооруженных сил, а также инструкторы.

Норвегия приняла к сведению рост опасений по поводу безопасности европейской энергетической инфраструктуры, став крупнейшим в регионе поставщиком природного газа после сокращения поставок из России, причиной которой стал украинский конфликт.

Норвежские вооруженные силы находятся в состоянии "высокой" боеготовности с осени 2022 года, когда российские власти заговорили о применении ядерного оружия и был взорван трубопровод "Северный поток", сказал Кристофферсен.

"Существует серьезная опасность диверсий, дезинформации, разведывательной деятельности. Все это — некинетические угрозы, и мы повысили свою готовность для противостояния им", — заявил генерал.

"Для Норвегии это означает дополнительное патрулирование, дополнительное наблюдение и разведку, повышенное внимание к ликвидации пробелов в сфере безопасности и в сфере наших киберсистем, — сказал Кристофферсен. — Таков наш ответ: следить за всем, что происходит у соседа, и усиливать меры противодействия диверсиям".

Автор: Отт Уммелас (Ott Ummelas).