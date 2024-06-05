ВСУ получат второй зенитно-ракетный комплекс SAMP/T

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Итальянские власти объявили о намерении передать Украине второй зенитно-ракетный комплекс SAMP/T в ответ на настоятельные призывы Киева усилить ПВО страны в целях защиты от российских ударов.

В 2023 году ВСУ получили первую систему SAMP/T, поставка которой была организована совместно Италией и Францией.

Решено, что мы передадим SAMP/T, инструмент ПВО, запрошенный Украиной

- отметил глава МИД Антонио Таяни.

Как указывается в издании Corriere della Sera, ЗРК войдет в состав 9-го пакета военной помощи, оказываемой Римом, но конкретные сроки его предоставления не называются. Также засекреченной является информация о полном составе грузов, передаваемых ВСУ.

SAMP/T, также известный как MAMBA, представляет собой ракетный комплекс класса «земля-воздух» большой дальности, используемый Францией, Италией, Сингапуром, а с недавнего времени и Украиной. ЗУР Aster 30, которой снаряжается система, имеет длину 4,9 метра и стартовую массу 450 кг. Она в состоянии бороться с целями на максимальной дистанции 100 км. Для обеспечения повышенной точности Aster 30 используют инерциальное наведение.

SAMP/T применяет радар Arabel для обнаружения и сопровождения целей, а также наведения ракет. Данная РЛС позволяет системе отслеживать перемещение многочисленных объектов противника и направлять к ним ЗУР с высокой точностью.