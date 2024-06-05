Минобороны Литвы анонсирует "крупнейшие в истории" натовские учения на Балтике

Солдаты Королевского военно-морского флота Великобритании на учениях Baltops 19 проходящих на территории Литвы и Швеции.

Минск. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Началась подготовка к масштабным учениям на Балтийском море BALTOPS 24, сообщила во вторник пресс-служба Минобороны Литвы.

"В Клайпедском порту собираются участники учений BALTOPS 24"- более 30 военных кораблей союзников по НАТО, экипажи которых насчитывают более 4 тысяч моряков, морской пехоты, морской авиации и других специалистов военного флота", - говорится в сообщении.

"По масштабу это будут крупнейшие учения, когда-либо проводившиеся в Балтийском море, в которых примут участие около 9 тысяч солдат и другого личного состава, более 50 кораблей и более 80 самолетов из 20 стран НАТО. Впервые, хотя страна участвует в этих учениях с 1990 года, Швеция участвует в учениях как член НАТО, чье вступление в семью НАТО особенно укрепило военно-морскую мощь альянса в Балтийском море", - подчеркнули в литовском военном ведомстве.

Сообщается, что учения организуются Командованием ВМС США в Европе и Африке и 6-м флотом США, управление и управление учениями будет обеспечивать штаб Военно-морских ударных сил и сил поддержки НАТО (STRIKFORNATO).

"Основная цель учений - дать союзникам возможность отработать меры реагирования на кризисные ситуации и обеспечить свободу судоходства и безопасность в Балтийском регионе", - говорится в сообщении.