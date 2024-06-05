NYT: все меньше украинцев готовы воевать с Россией

По словам руководителя киевского бюро издания Эндрю Крамера, президент Украины Владимир Зеленский "не знает, как заставить их сражаться"

НЬЮ-ЙОРК, 4 июня. /ТАСС/. Все меньше украинцев хотят воевать с Россией. Такое мнение в подкасте газеты The New York Times на YouTube выразил руководитель киевского бюро издания Эндрю Крамер.

"Все меньше и меньше людей хочет воевать", - сказал он, добавив, что президент Украины Владимир Зеленский "не знает, как заставить их сражаться". Крамер отметил боевую усталость, которая накапливается в украинских солдатах, а также нежелание вступать в Вооруженные силы Украины тех, кто подлежит призыву.

"Мужчины боятся, что их задержат на блокпостах и что там будут сотрудники военкоматов. Существуют даже специальные приложения, которые отслеживают перемещение [представителей военкоматов]", - отметил журналист. В качестве примера он привел приложение "Погода в Киеве", объяснив, что предупреждение о якобы дожде в определенной точке города говорит о том, что там могут вручать повестки.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы военнообязанные не могли уклониться от службы. По данным украинских СМИ, мужчины, опасаясь мобилизации, месяцами не выходят из дома, пытаются выехать из страны по поддельным справкам, пересечь границу нелегально и нередко с риском для жизни.

На фоне имевшихся проблем с комплектованием армии власти страны приняли закон о более жестких правилах мобилизации, который вступил в силу с 18 мая. По оценкам местных экспертов, это позволит призвать в армию еще сотни тысяч украинцев.