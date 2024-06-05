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Названы особенности запущенной США МБР Minuteman III

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Фото: Senior Airman Clayton Wear / Globallookpress.com
Фото: Senior Airman Clayton Wear / Globallookpress.com.

Военный эксперт Дандыкин: российские аналоги МБР Minuteman III более современны

Американская межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) Minuteman III — достаточно старая, она давно находится на боевом дежурстве США, рассказал «Ленте.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, российские аналоги более современны.

«Это старая ракета, трехступенчатая, с разделяемыми боеголовками, она давно на дежурстве. Ядерное оружие у США есть и на самолетах, и на подлодках, и под землей в шахтах. Но, в принципе, сухопутная составляющая для них не главное — все основное находится на подводных лодках», — сказал Дандыкин.

У России, по его словам, наоборот: основное ядерное оружие — именно сухопутное. Военный эксперт также подчеркнул, что российские ракеты более мощные и современные. В этом направлении, как он считает, оружие России впереди.

«США оповестили нас о запуске Minuteman III. Мы тоже оповещаем их, когда стреляем. Это главное, что сейчас осталось — то, что мы друг друга предупреждаем», — добавил собеседник «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что военно-воздушные силы (ВВС) США провели учебный пуск МБР Minuteman III. Запущенная МБР не была оснащена боезарядом.

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Россия
США
Проекты
Minuteman
Военные учения
Ядерный щит
ЯО
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