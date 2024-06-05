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Известия.ru

В Баренцевом море начались учения с двумя атомными подводными лодками РФ

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Лев Федосеев

Учения с участием двух атомных подводных лодок и двух больших противолодочных кораблей (БПК) Северного флота (СФ) начались в Баренцевом море. Об этом 4 июня сообщили в пресс-службе СФ.

«Сегодня в рамках мероприятий боевой подготовки летнего периода обучения силы СФ приступили в Баренцевом море к плановому противолодочному учению. Из главной базы СФ города Североморска в назначенные районы в составе корабельной поисково-ударной группы вышли БПК «Адмирал Левченко» и «Вице-адмирал Кулаков», — говорится в сообщении.

Корабельная поисково-ударная группа в рамках этих тренировок отработает различные элементы противолодочных задач. Среди них будет поиск подводной лодки, слежение за ней, а также взаимодействие с ее экипажем и противолодочной авиацией. Одна из двух атомных субмарин СФ, принимающих участие в этих учениях, — многоцелевая, она будет работать вместе с поисково-ударной группой, а вторая сыграет роль условного противника.

Заканчивая тренировку, экипажи БПК выполнят боевые упражнения, в которых им понадобится применить противолодочное вооружение.

В этих учениях принимают участие БПК проекта 1155, несущие противолодочные ракетные комплексы, реактивные бомбовые установки, торпедные аппараты и другие вооружения. Кроме того, в настоящее время выполняется перевооружение этих судов на ракетный комплекс «Калибр-НК».

Ранее, 3 мая, фрегат СФ «Адмирал Головко» провел ряд учений в Баренцевом море, и экипаж выполнил артиллерийские и зенитные стрельбы по имитированным воздушным целям. В частности, была отработана защита судна от беспилотников.


В пресс-службе СФ 4 апреля сообщили, что многоцелевая атомная подводная лодка СФ «Казань» в рамках плановых мероприятий боевой подготовки выполнила стрельбу боевой крылатой ракетой «Калибр», поразив цель на берегу на полигоне Чижа в Архангельской области. Эта подлодка — судно проекта 885М «Ясень-М».

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Страны
Россия
Продукция
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Проекты
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885 Ясень
БПЛА
Военные учения
Калибр КР
пр. 1155
СФ
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