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Интерфакс-АВН

Глава МИД РФ назвал французских военных на территории Украины законной целью

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С.Лавров
С.Лавров.
Источник изображения: militarynews.ru

Ойо (Республика Конго). 4 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Любые французские военные, находящиеся на территории Украины, будут представлять собой законную цель для Вооруженных сил России, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Что касается вопроса о французских инструкторов, у меня есть основания полагать, на сей счет немало конкретных фактов, что они на Украине уже работают. Кем бы они не значились - военнослужащими ВС Франции или являлись бы просто наемниками, они представляют собой абсолютно законную цель для наших ВС", - сказал он на пресс-конференции в Ойо по итогам переговоров с конголезским коллегой.

Комментируя предстоящую международную конференцию по вопросу мира на Украине, проведение которой запланировано на 15-16 июня в Швейцарии, российский министр сказал: "Конференция в Швейцарии не имеет никакого смысла, кроме как попытаться удержать разваливающийся антироссийский блок".

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Персоны
Лавров Сергей
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