Bloomberg: участники саммита по Украине в Швейцарии согласуют шаги для переговоров с РФ

Агентство Bloomberg отметило, что в соответствующем документе подчеркивается необходимость участия "всех сторон" конфликта в переговорах

НЬЮ-ЙОРК, 4 июня. /ТАСС/. Участники международной конференции по Украине, запланированной на 15-16 июня в Швейцарии, намерены согласовать конкретные шаги для будущих переговоров с участием представителей власти России. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на проект документа.

"Мы <...> договорились предпринять конкретные шаги, которые могут послужить мерами по укреплению доверия <...> [и привести к] дальнейшему участию представителей Российской Федерации [в переговорах]", - приводит агентство выдержку из документа. Помимо этого, в документе подчеркивается необходимость участия "всех сторон" конфликта в переговорах для того, чтобы положить конец конфронтации.

По информации Bloomberg, речь пойдет о мерах, связанных с обеспечением ядерной и продовольственной безопасности. В частности, в проекте документа подчеркивается, что объекты атомной энергетики должны быть в безопасности, а само применение ядерного оружия недопустимо. Участники встречи также призовут к обеспечению свободного судоходства в Черном и Азовском морях. Помимо этого, в документе будет сказано о том, что стороны формата намерены провести второй саммит по Украине.