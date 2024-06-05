Войти
ТАСС

Bloomberg: участники саммита по Украине в Швейцарии согласуют шаги для переговоров с РФ

251
0
0
Флаг Швейцарии
Флаг Швейцарии.
Источник изображения: © Fotolia / Mikael Lever

Агентство Bloomberg отметило, что в соответствующем документе подчеркивается необходимость участия "всех сторон" конфликта в переговорах

НЬЮ-ЙОРК, 4 июня. /ТАСС/. Участники международной конференции по Украине, запланированной на 15-16 июня в Швейцарии, намерены согласовать конкретные шаги для будущих переговоров с участием представителей власти России. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на проект документа.

"Мы <...> договорились предпринять конкретные шаги, которые могут послужить мерами по укреплению доверия <...> [и привести к] дальнейшему участию представителей Российской Федерации [в переговорах]", - приводит агентство выдержку из документа. Помимо этого, в документе подчеркивается необходимость участия "всех сторон" конфликта в переговорах для того, чтобы положить конец конфронтации.

По информации Bloomberg, речь пойдет о мерах, связанных с обеспечением ядерной и продовольственной безопасности. В частности, в проекте документа подчеркивается, что объекты атомной энергетики должны быть в безопасности, а само применение ядерного оружия недопустимо. Участники встречи также призовут к обеспечению свободного судоходства в Черном и Азовском морях. Помимо этого, в документе будет сказано о том, что стороны формата намерены провести второй саммит по Украине. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Швейцария
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
12.11.2012
Будущее программы Нанна–Лугара
05.06.2012
«Комплексная безопасность-2012» - устроители Салона «о главном»
04.10.2011
«Слабая Россия — это самый жуткий кошмар для США»
19.09.2011
Пресс-конференция c Евгением Сатановским, президентом Института Ближнего Востока "Будет ли на Ближнем Востоке новая война?"
24.05.2010
III Международный салон «Комплексная безопасность-2010» завершен
19.03.2010
Связи Ирана с Китаем включают поставку ядерного оружия и ракет ("The Washington Times", США)
22.08.2008
Война войной, а выставка по расписанию. Российские и украинские оружейники готовы к сотрудничеству
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.06 11:01
  • 10
Почему переданные Украине ЗРС Patriot отнюдь не легкая мишень для ВКС России
  • 05.06 10:55
  • 98
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 05.06 09:51
  • 7
Российские системы ПВО: первый опыт реального боевого применения
  • 05.06 09:12
  • 6
"Есть предел": как Китай реагирует на усиление военных связей Филиппин и США - Мнения ТАСС
  • 05.06 09:11
  • 1749
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.06 05:27
  • 4
Первый украинский корвет в море
  • 05.06 03:17
  • 1
Российский адмирал назвал угрозой размещение «Томагавков» в Балтийском море
  • 05.06 03:13
  • 1
NYT: приоритеты США и Украины в зоне СВО расходятся
  • 05.06 02:14
  • 1
В ожидании членства в ЕС Турция увидела в БРИКС экономический потенциал (South China Morning Post, Гонконг)
  • 04.06 20:26
  • 1
Сопротивление на Украине: нас становится больше
  • 04.06 18:48
  • 0
О корветах ВМФ Украины в Черном море
  • 04.06 15:41
  • 0
Буферная зона и «восточный щит» на границе: «жирный» кусок или совесть поляков?
  • 04.06 10:32
  • 34
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине
  • 04.06 09:38
  • 2
В одном строю с бронемашинами: китайская армия показала новые кадры применения «собак»-роботов на учениях
  • 04.06 07:10
  • 1
Максимально защищенный БМО-Т с "супер-мангалом" станет неубиваемым БТР