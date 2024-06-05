В случае возникновения войны в Европе натовские сухопутные коридоры позволят быстро перебросить американские войска на линию фронта (The Telegraph UK, Великобритания)

The Telegraph: НАТО ищет пути переброски войск из США на случай войны с Россией

НАТО разрабатывает планы переброски американских войск в Европу в случае войны с Россией, пишет The Telegraph. При этом Москва неоднократно отвергала обвинения в подготовке нападения на альянс, но, похоже, никто на ее слова внимание не обратил.

Заранее подготовленные пути подвоза помогут предотвратить возможное российское нападение.

НАТО готовит многочисленные "сухопутные коридоры" для срочной переброски американских войск и бронетанковой техники на линию фронта в случае возникновения в Европе крупной наземной войны с Россией.

Американские солдаты высадятся в одном из пяти портов и направятся по заранее подготовленным маршрутам для отражения возможного наступления Москвы, о чем изданию The Telegraph рассказали представители Североатлантического альянса.

Высшее руководство НАТО предупреждает западные страны о необходимости готовиться к конфликту с Россией, который может произойти в ближайшие 20 лет.

Маршруты подвоза стали ключевым приоритетом с того момента, как руководство НАТО договорилось в прошлом году на саммите в Вильнюсе подготовить 300 тысяч военнослужащих, которые будут находиться в состоянии повышенной готовности защищать альянс.

Согласно утвержденным планам, американские войска высадятся в голландских портах, а затем по железной дороге отправятся через Германию в Польшу.

В случае российского нападения на НАТО американские войска будут переброшены морем в порт Роттердам, а потом их перевезут на восток.

Но за закрытыми дверями ведется дополнительная работа по расширению сети маршрутов и по использованию других портов, чтобы российская армия не смогла перерезать все наземные линии коммуникаций.

Генерал-лейтенант Александр Соллфранк (Alexander Sollfrank), возглавляющий Объединенное командование НАТО по тыловому обеспечению, заявил изданию The Telegraph: "Украина несет большой ущерб от этих российских ракетных ударов большой дальности по системам тылового обеспечения".

Если прибывающие в Нидерланды силы НАТО попадут под российские удары, или порты в северной Европе будут разрушены, альянс переключит внимание на порты Италии, Греции и Турции.

Из итальянских портов американские войска можно будет перебросить по суше через Словению и Хорватию в Венгрию, которая граничит с Украиной.

Также существуют планы по перевозке войск из турецких и греческих портов через Болгарию и Румынию. Так они смогут попасть на восточный фланг альянса.

В настоящее время составляются планы по переброске войск через порты на Балканах, а также через Норвегию, Швецию и Финляндию.

В этих коридорах на войска не будут распространяться местные правила, и они смогут перебрасывать свои контингенты без обычных ограничений.

Ранее французское правительство пожаловалось на то, что его танки застряли на зарубежной границе из-за бюрократических процедур при переброске в Румынию в рамках новой схемы по отражению ожидаемого российского вторжения.

За последние пять лет Объединенное командование НАТО по тыловому обеспечению провело в интересах альянса существенную работу по поиску различных маршрутов для доставки войск на фронт в целях борьбы с наступающей российской армией.

Порты в северной части Европы в таких странах как Нидерланды, Германия и прибалтийские государства считаются наиболее уязвимыми для российских ракетных ударов.

Генерал-лейтенант Соллфранк сказал: "Все создается с той целью, чтобы обеспечить необходимую жизнестойкость. Речь идет о надежности и устойчивости обороны, о резервах и о дублировании".

Но поскольку у НАТО имеется всего пять процентов от необходимого количества средств ПВО для прикрытия восточного фланга, командующий Объединенным командованием тылового обеспечения сомневается в способности противовоздушной обороны защитить ключевые центры материально-технического обеспечения.

"Наблюдая за российской военной операцией на Украине и анализируя ее, мы отмечаем, что Россия наносит удары по украинским тыловым базам, — сказал он. — Это приводит нас к выводу, что крупные базы материально-технического обеспечения типа тех, которые мы создавали в Афганистане и Ираке, нельзя использовать, потому что они подвергнутся ударам и будут уничтожены уже в самом начале конфликта".

"Что касается противовоздушной обороны… Ее всегда не хватает. Не могу себе представить ситуацию, когда средств ПВО достаточно. Здесь применим старый военный принцип: "Если хочешь быть сильным везде, не будешь сильным нигде".

Автор: Джо Барнс (Joe Barnes)