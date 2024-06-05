В Германии заложили первый фрегат нового поколения

На верфи Peene в Вольгасте (ФРГ) заложили первый фрегат класса F126 "Саар" (Saarland), предназначенный для ВМС Германии. Выступая на торжественной церемонии, посвященной этому событию, министр обороны ФРГ Борис Писториус подтвердил, что власти страны намерены увеличить заказ на корабли F126 с четырех до шести единиц.

Как указывает Marine Link, оформление контракта на дополнительные фрегаты должно пройти согласование в бундестаге (парламенте) ФРГ. По словам Писториуса, с министерством финансов уже достигнуто соглашение о предоставлении парламенту проекта бюджета на поставку еще двух кораблей типа F126.

Дизайн многоцелевых фрегатов F126, Германия @Bundeswehr

"Новые фрегаты разработаны, чтобы сыграть важную роль в коллективной обороне, они имеют решающее значение для надежного сдерживания, в частности, для защиты нашего северного фланга", – заявил Писториус журналистам на церемонии закладки.

Ожидается, что первый фрегат F126 передадут ВМС Германии в 2028 году.

Напомним, что корабли типа F126 должны заменить в составе немецкого флота фрегаты класса F123 ("Брандербург"). В результате международного тендера в январе 2020 года победителем стала голландская голландская Damen Naval, которая реализует эту программу в сотрудничестве с немецкой NVL Group (ранее – Lürssen Defence). Субподрядчиками заявлены Blohm+Voss и Thales.

По последним данным, поставка четырех кораблей обойдется в сумму около 6,2 млрд евро (6,72 млрд долларов).

Фрегаты полностью построят на немецких верфях в Вольгасте, Киле и Гамбурге. Металлоконструкции и предварительная сборка кормы запланированы на заводе Peene в Вольгасте, входящем в состав NVL Group. Носовую часть построят в Киле, где ее соединят с кормовой секцией. Готовый корпус отбуксируют морем на предприятие Blohm+Voss в Гамбурге для окончательного оснащения, испытаний и ввода в эксплуатацию.

Водоизмещение фрегатов F126 составит до 10 550 тонн, длина корпуса – 166 метров, ширина – 21,7 метра, осадка – 5,9 метра. Максимальная скорость превысит 26 узлов. Дальность плавания – свыше 4000 морских миль, автономность – 21 день. Экипаж – 114 человек.

В состав вооружения включат 127-мм артустановку, противокорабельные ракеты NSM, зенитные ракеты ESSM и RIM-116 RAM, 27-мм арткомплексы и 12,7-мм пулеметы.

На борту cмогут размещаться два вертолета NH90 "Си Тайгер" и беспилотник вертолетного типа Skeldar V-200.