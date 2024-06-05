США осуществили тестовый пуск модернизированной МБР Minuteman III

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Соединенные Штаты Америки провели первый тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Об этом сообщают американские источники со ссылкой на военное ведомство Соединенных Штатов.

Ранее стало известно, что тестовые пуски МБР были назначены на 4 и 6 июня 2024 года. Соответственно, сегодня был осуществлен первый из запланированных тестовых пусков ракеты. В качестве целей пуска обозначена «демонстрация готовности» американских ядерных сил и проверка их потенциальной боеспособности на случай возникновения критической ситуации.

Примечательно, что предыдущие пуски межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman были неудачными. Из-за проблем при запуске ракеты военные были вынуждены ее подорвать.

Напомним, что Minuteman III - американская межконтинентальная баллистическая ракета семейства «Минитмен», которая является единственной в настоящее время ракетой шахтного базирования. По данным американских СМИ, в 2022 году на вооружении военно-воздушных сил США находились примерно 400 единиц ракет Minuteman III различных модификаций. Ракета постоянно подвергается модернизационным преобразованиям, поэтому постоянно проводятся тестовые пуски новых версий МБР.

Предпоследний пуск ракеты был осуществлен 1 ноября 2023 года с базы Ванденберг. Как сообщается выше, из-за некоей «аномалии» военным пришлось уничтожить ракету над Тихим океаном.