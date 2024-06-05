MDL приступила к резке стали для головного корабля NGOPV Береговой охраны Индии

ЦАМТО, 4 июня. Минобороны Индии сообщило о состоявшейся 31 мая на предприятии компании Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MDL) в Мумбаи церемонии резки стали для головного патрульного корабля нового поколения (NGOPV).

Как ранее сообщал ЦАМТО, в декабре 2023 года Министерство обороны Индии подписало с MDL контракт на поставку шести кораблей NGOPV для Береговой охраны Индии. Стоимость закупки составила 16,149 млрд. рупий. Предполагается, что корабли будут спроектированы, разработаны и построены компанией MDL в течение 66 месяцев.

Целью проекта является расширение возможностей Береговой охраны по патрулированию прибрежной зоны и обеспечению безопасности на море. Предполагается, что четыре новых корабля заменят состоящие на вооружении устаревшие суда, а еще два увеличат флот Береговой охраны.

Корабли могут применяться для ведения наблюдения, обеспечения правопорядка, проведения поисково-спасательных операций, реагирования на загрязнение моря, оказания гуманитарной помощи.

Как заявлено, 115-метровые корабли NGOPV будут оснащены современным оборудованием. Два дизельных двигателя позволят развивать максимальную скорость 23 узла. Дальность хода составит до 5000 морских миль. Корабль сможет применять тяжелые вертолеты. В сочетании с многоцелевыми БЛА, искусственным интеллектом и дистанционно управляемыми надводными спасательными средствами, NGOPV обеспечат Береговой охране преимущества при проведении операций на море.

Как планируется, головной корабль будет передан заказчику к маю 2027 года. Как заявлено, проект NGOPV подчеркивает приверженность Индии принципам самообеспечения и развития национальной оборонной промышленности.