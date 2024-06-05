Глава МИД КНР предложил ускорить подготовку к "настоящей конференции" по Украине

Ван И отметил, что миру нужно "больше объективных, сбалансированных, позитивных и конструктивных мнений по украинскому кризису"

ПЕКИН, 4 июня. /ТАСС/. Международное сообщество может ускорить подготовку к по-настоящему эффективной мирной конференции по Украине, поддержав предложение Китая и Бразилии по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

"Чем больше стран поддержит консенсус из шести пунктов [Китая и Бразилии], тем ближе день, когда будет созвана настоящая мирная конференция, и тем светлее будут перспективы мира", - подчеркнул он в Пекине на совместном брифинге со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом.

Китайский дипломат отметил, что миру нужно "больше объективных, сбалансированных, позитивных и конструктивных мнений по украинскому кризису". Он уточнил, что необходимо не допустить расширения конфликта, эскалации и избегать действий, которые могут спровоцировать ухудшение ситуации.

Ван И также призвал все заинтересованные стороны к диалогу, к усилиям по обеспечению гуманитарной помощи, недопущению применения ядерного оружия и атак на атомные электростанции.

В мае по итогам переговоров Ван И со специальным помощником бразильского президента по международным вопросам Селсу Аморимом было опубликовано совместное заявление. В нем говорится, что диалог и переговоры - единственный путь к урегулированию украинского кризиса. Китай и Бразилия также предложили "в подходящее время" провести международную мирную конференцию "с равноправным участием всех сторон и обсуждением всех мирных планов".

Мероприятие в Швейцарии

Власти Швейцарии планируют провести 15-16 июня на курорте Бюргеншток конференцию по Украине. Федеральный департамент (министерство) иностранных дел Швейцарии ранее сообщил, что Берн пригласил на нее более 160 делегаций, в том числе из стран Группы семи, Группы двадцати и БРИКС. По сообщению швейцарских властей, РФ не входит в число приглашенных на эту встречу.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не будет напрашиваться на участие в конференции, если ее не хотят там видеть. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, проведение данного мероприятия - "путь в никуда", Россия не видит желания Запада вести дело по-честному. В РФ при этом неоднократно подчеркивали, что Москва никогда не отказывалась от мирного урегулирования конфликта с Киевом.