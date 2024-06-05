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ТАСС

Эксперт: сохранение украинской государственности чревато вечной геополитической проблемой

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Здание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве.
Источник изображения: © РИА Новости Стрингер

Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков отметил, что при этом легко обозначить географические границы Новороссии

ЯЛТА /Республика Крым/, 4 июня. /ТАСС/. Географические границы Новороссии известны исторически и охватывают не всю территорию Украины, однако сохранение ее государственности даже на усеченной территории приведет к постоянным геополитическим проблемам для РФ, считает заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков.

"Обозначить географические границы Новороссии легко, потому что это хорошо известное культурно-историческое пространство: они очерчены в российской истории от Кубани до Приднестровья", - заявил Скориков ТАСС в кулуарах международного фестиваля "Великое русское слово".

Однако, считает он, главная задача - решить вопрос с государственностью Украины. "Потому что при сохранении украинской государственности хотя бы в каком-то виде это будет вечной геополитической проблемой для нас", - сказал эксперт. По его мнению, вопрос о том, какой станет территория РФ после спецоперации, пока остается открытым.

"Сейчас стоит вопрос возвращения России на ее естественные рубежи, освобождения и воссоединения наших русских земель. И уже от этого зависит, какими темпами мы будем продвигаться, освобождать, какие будут этапы [воссоединения регионов Новороссии с РФ]", - добавил эксперт.

Новороссией называют историко-культурный регион в Северном Причерноморье, который вошел в состав Российской империи в 1764 году. Основные регионы Новороссии - это Херсонская, Екатеринославская и Таврическая губернии, но в более широком смысле под этим термином понимали обширные территории от предгорий Кавказа до самого западного региона Российской империи - Бессарабии в районе русла Днестра. Понятие "Новороссия" исчезло из употребления после создания СССР, однако в настоящее время термин снова вернулся в общественное пространство. В настоящее время в состав РФ входит часть исторической территории Новороссии: Крым и Севастополь, Запорожская и Херсонская области, Донецкая и Луганская народные республики.

Международный фестиваль русской, славянской культуры "Великое русское слово" проводится в Крыму ежегодно с 2007 года под эгидой Государственного совета Республики Крым и Совета министров Крыма при поддержке государственных органов власти России, правительства Москвы, фонда "Русский мир". Форум направлен на поддержку русской культуры, укрепление позиций русского языка, развитие международного сотрудничества в гуманитарной сфере. 

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Россия
Украина
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