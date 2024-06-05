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Известия.ru

Эксплуатация Ан-22 в военно-транспортной авиации РФ прекратится в 2024 году

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Военно-транспортная авиация (ВТА) России с 2024 года прекращает эксплуатацию самых больших в мире турбовинтовых самолетов Ан-22 «Антей». Об этом 4 июня объявил командующий ВТА генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов.

Он рассказал, что в настоящее время находится в Твери — неофициальной столице ВТА, где базируется 12-я дивизия, на вооружении которой состоят Ан-124 «Руслан». Бенедиктов напомнил, что это самый большой в мире серийно производимый самолет.

«Больше Ан-124 «Руслан» нет. И до этого были легендарные «Антеи» (Ан-22. — Ред.), которые в этом году, к сожалению, мы прекращаем эксплуатировать», — объявил он в эфире телеканала «Соловьев Live».

Всего было выпущено 67 самолетов Ан-22.

Ан-22 — это также первый в мире широкофюзеляжный самолет. Он предназначен для десантирования и перевозки военной техники. Первый полет на нем был выполнен в 1965 году.

В начале апреля аналитики портала Military Watch Magazine заявили, что с помощью авиалайнеров Ан-124 возможности ВТА России увеличатся. Там отметили, что Ан-124 послужит большим дополнением к более легкому, но широко используемому самолету Ил-76.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ан-124
Ан-22
Ил-76
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