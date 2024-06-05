Новая словацкая 155-мм/52 САУ BIA является фаворитом тендера Минобороны Малайзии

ЦАМТО, 4 июня. Новая 155-мм/52 самоходная артиллерийская установка (САУ) BIA на колесном шасси словацкой компании Konstrukta Defense является фаворитом проводимого Минобороны Малайзии тендера.

Как напоминает Armyrecognition.com, о планируемой закупке дивизиона из 18 словацких 155-мм/52 САУ после закрытия тендерных торгов 28 февраля стало известно местному изданию Defence Security Asia, которое утверждало, что официально о победителе тендера будет объявлено в ближайшее время, возможно, в рамках выставки Defence Services Asia 2024 (6-9 мая 2024 года).

САУ BIA на выставке DSA 2024 была представлена как фаворит конкурса, хотя малазийские военные отдают предпочтение французской CAESAR.

По информации Armyrecognition.com, в настоящее время двумя финалистами являются словацкая BIA и французская CAESAR. Официальные итоги конкурса, как ожидается, станут известны уже в этом месяце.

Словацкая компания Konstrukta Defense презентовала 155-мм/52 самоходную гаубицу BIA на шасси Tatra с колесной формулой 6x6, которая является развитием артиллерийских систем EVA и Zuzana 2, в сентябре 2023 года. Работы начались в 2021 году и продолжались укоренными темпами. САУ прошла огневые испытания.

В базовой версии в качестве шасси используется автомобиль Tatra Т815-7 с колесной формулой 6x6, оборудованный двигателем Tatra T3C-928.90 V8 мощностью 402 л.с. и трансмиссией Allison 4500SP (заказчик может выбрать другие решения, включая шасси 8x8). Бронирование кабины обеспечивает защиту экипажа от огня стрелкового оружия калибром до 7,62 мм и осколков артиллерийских снарядов. Максимальная скорость системы общей массой 27 т составляет 90 км/ч, запас хода – 600 км.

САУ оснащена 155-мм стволом длиной 52 калибра. Максимальная дальность стрельбы – 40-50 км в зависимости от типа используемых выстрелов. Углы возвышения составляют от -3,5 град. до +75 град. Автомат заряжания обеспечивает скорострельность 5 выстрелов в первую минуту и 13 выстрелов в течение последующих трех минут. В ручном режиме заряжания скорострельность составляет 2 выстрела в минуту. Возимый боекомплект – 20 выстрелов (у EVA – 12 выстрелов). Расчет состоит из 3-5 человек, в зависимости от требований заказчика.

По сравнению с EVA новая система имеет гораздо большую автоматизацию и более высокий уровень защиты экипажа. Сообщается, что при разработке BIA использовался опыт конфликта на Украине, в том числе, опыт боевого применения САУ Zuzana 2 на украинском ТВД. Кроме того, выводы были сделаны из учений НАТО в Латвии, где вышеупомянутые словацкие артиллерийские установки получили высокую оценку.

Как уже сообщал ЦАМТО, Сухопутные войска Малайзии уже несколько лет стремятся приобрести 155-мм самоходные гаубицы, однако не могут получить их, в основном, из-за отсутствия средств. США ранее предлагали продать ВС Малайзии 30 гусеничных 155-мм самоходных гаубиц M-109A5 в рамках программы "Избыточное военное имущество" (EDA), однако закупка была аннулирована в 2019 году.

Затем велись переговоры с французской компанией Nexter и представляющей ее интересы в Малайзии компанией Advanced Defense Systems (ADS) по продаже 155-мм самоходных гаубиц CAESAR, а в июле 2022 года по результатам визита в Турцию делегации во главе с премьер-министром Малайзии Исмаилом Сабри Яакобом было принято решение закупить самоходные гаубицы "Явуз" турецкого оборонного конгломерата Makine ve Kimya Endustrisi A.S (MKE). Предположительно, в августе 2022 года Министерство обороны Малайзии подписало письмо о намерениях (LOI) по закупке 18 ед. 155-мм самоходных гаубиц "Явуз". Общая стоимость закупки оценивалась в 800 млн. ринггитов (около 170 млн. долл.).

В апреле 2023 года в СМИ появилась информация, что Министерство обороны Малайзии приняло решение пересмотреть запланированное приобретение 155-мм самоходных гаубиц "Явуз" производства турецкой MKE. Ранее ряд источников сообщил, что контракт был аннулирован.

Позднее, 11 декабря 2023 года, бывший министр обороны Мохамад Хасан заявил в Национальной ассамблее, что контракт на закупку новых САУ будет подписан в 2024 году по результатам тендера. Артиллерийское подразделение будет размещено в новом лагере Фельда Сахабат (Лахад-Дату, шт.Сабах), который будет построен к 2027 году по подряду на сумму 547 млн. ринггитов.

Источник в оборонном ведомстве сообщил тогда Defense Security Asia, что Министерство обороны рассматривает пять систем, предлагаемых различными иностранными компаниями.

Другой источник сообщил изданию, что наиболее острая конкурентная борьба развернулась между турецким оборонным конгломератом MKE со 155-мм САУ "Явуз" и французской оборонной компанией NEXTER Systems со 155-мм САУ CAESAR. Переговоры со словацкой компанией Konstruckta Defense по поставке САУ EVA начались в сентябре 2022 года, однако тогда СМИ не придали этому факту особого внимания.

ВС Малайзии на данный момент не имеют в своем составе самоходных артиллерийских установок. В наличии имеются буксируемые гаубицы типа 105-мм Melary Mod 56, М102 и LG1 Mk.3.