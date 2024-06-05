В Норвегии заявили, что ВС РФ восстановятся после СВО в разы быстрее, чем считалось

Главнокомандующий ВС страны Эйрик Кристофферсен отметил, что при этом это дает время нарастить силы и запасы одновременно с оказанием помощи Украине

НЬЮ-ЙОРК, 4 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ полностью восстановят ресурсы после СВО за два-три года - в разы быстрее, чем считалось. Об этом заявил главнокомандующий ВС Норвегии Эйрик Кристофферсен.

"[Восстановление ВС РФ] займет некоторое время, что дает нам возможность в ближайшие два-три года нарастить наши силы и запасы одновременно с оказанием помощи Украине, - приводит его слова агентство Bloomberg. - <...> Кто-то говорил, что на это уйдет 10 лет, но я думаю, что мы вернулись к [сроку] менее чем 10 лет из-за промышленных мощностей, которые сейчас активизированы в России."

Ранее газета El Pais сообщила, что западные страны серьезно обеспокоены тем, что Россия столь быстро увеличила мощности по производству военной техники, тогда как европейская оборонная промышленность движется медленными темпами.

4 мая директор разведывательного управления Минобороны (РУМО) США генерал-лейтенант сухопутных войск Скотт Берриер на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США заявил, что России потребуется примерно 5-10 лет на восстановление сил сухопутных войск на фоне истощения в ходе СВО, в частности на их переоснащение современным оружием и военной техникой.