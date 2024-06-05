Эксперт считает, что в конечном итоге требования РФ по Украине выполнят

Профессор истории Восточной Европы в Берлинском университете имени Гумбольдта Йорг Баберовски заявил, что военная победа Украины маловероятна, поскольку у нее истощаются людские ресурсы, растет зависимость от поставок западной техники и боеприпасов

БЕРЛИН, 4 июня. /ТАСС/. Россия в конечном итоге добьется выполнения своих требований по итогам специальной военной операции. Уверенность в этом выразил профессор истории Восточной Европы в Берлинском университете имени Гумбольдта Йорг Баберовски.

В интервью журналу Spiegel историк заявил, что военная победа Украины маловероятна, поскольку у нее истощаются людские ресурсы, растет зависимость от поставок западной техники и боеприпасов. Баберовски выразил сомнение, что западные страны будут в длительной перспективе оказывать такую поддержку. При этом на уточняющий вопрос, победит ли Россия, ученый заявил, что она "не проиграет" и добьется выполнения своих требований.

"Однажды наступит момент усталости [стран Запада] от войны. Я опасаюсь, что [президент РФ Владимир] Путин воспользуется им. В конечном итоге он получит то, что требует", - заявил Баберовски, говоря о будущем Запорожской и Херсонской областей, а также ДНР и ЛНР, которые Киев отказывается признавать частью России. По его мнению, остальная часть Украины будет буферным государством между Россией и НАТО, Москва также затребует гарантии невступления Украины в альянс.

На замечание интервьюеров, что западные и украинские власти отвергают сдачу каких-либо территорий, собеседник издания отметил, что "тот, кто заранее говорит о готовности к компромиссу, не будет успешен в переговорах". "Обе стороны формулируют максимальные требования, чтобы потом отталкиваться от них [в достижении компромиссных условий]", - заявил Баберовски.

Путин 24 февраля 2022 года объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он назвал целью СВО защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима, а основными задачами - демилитаризацию и денацификацию Украины.