Роскосмос: деньги на создание новых спутников на геостационарной орбите пока не выделили

По словам директора департамента перспективных программ и проекта "Сфера" Роскосмоса Сергея Прохорова, к 2030 году закончится срок активного существования части российских геостационарных спутников связи

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Дальнейшее развитие спутниковых систем связи "Экспресс" и "Ямал" с аппаратами на геостационарной орбите в настоящее время не обеспечено финансированием. Об этом журналистам сообщил директор департамента перспективных программ и проекта "Сфера" Роскосмоса Сергей Прохоров.

"Перспективные группировки на негеостационарных орбитах развиваются, а геостационарная орбита (ГСО - круговая околоземная орбита высотой около 36 тыс. км - прим. ТАСС) в настоящее время не обеспечена финансированием", - сказал он.

По его словам, к 2030 году закончится срок активного существования части российских геостационарных спутников связи, а из шести необходимых новых аппаратов на данный момент заказано изготовление только двух. "Этот вопрос требует обсуждения: развивая долгосрочные низкоорбитальные и среднеорбитальные группировки, нельзя забывать о спутниковых системах связи на геостационарной орбите. Необходимо продолжить их поддержание и дальнейшее развитие", - подчеркнул Прохоров.

Как сообщил в апреле в интервью ТАСС гендиректор государственного предприятия "Космическая связь" Алексей Волин, до 2030 года необходимо заменить значительную часть российских аппаратов на геостационарной орбите. Один из них - "Экспресс-АМУ4" - станет первым российским аппаратом, изготовленным без использования иностранных компонентов. Волин тогда отметил, что сборку спутника планируется начать уже этой осенью, а изготовлен он будет в 2026 году.