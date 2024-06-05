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ТАСС

WP: Макрон блефует, предлагая отправить военных инструкторов на Украину

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Источник изображения: Ritzau Scanpix/ Bo Amstrup via REUTERS

Этим предложением президент Франции стремится создать "стратегическую двусмысленность", заставив Москву гадать о том, что он готов сделать с помощью этих инструкторов, пишет газета

ВАШИНГТОН, 4 июня. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон блефует, когда предлагает отправить военных инструкторов на Украину, и может оказаться в неловком положении, если российское руководство вскроет его блеф. Об этом говорится в материале, опубликованном в газете The Washington Post (WP).

По ее оценкам, новая идея Макрона кажется амбициозной, публичной и рискованной, несмотря на то что инструкторов планируют задействовать далеко от линии фронта. Этим предложением Макрон стремится создать "стратегическую двусмысленность", заставив Москву гадать о том, что он готов сделать с помощью этих инструкторов. Проблема, по мнению издания, заключается в том, что, если этот блеф вскроется, это будет грозить французскому руководству более серьезными и непредсказуемыми последствиями, чем передача Киеву различных систем вооружений, в которых ранее ему было отказано.

Газета отмечает, что для Макрона ситуация осложняется тем, что он практически не подготовил французское общество к перспективе гибели сограждан на Украине. Кроме того, большинство основных союзников Франции по НАТО, которые сами решительно выступают против ввода своих войск на Украину, вряд ли пойдут на прямую конфронтацию с Россией из-за возможных жертв среди французских инструкторов, отмечается в материале.

3 июня радиостанция RFI сообщила, что Макрон может 6 июня объявить о направлении на Украину французских военных инструкторов. Ранее газета Le Monde сообщила, что Макрон хочет создать в ЕС коалицию для совместной отправки инструкторов на Украину. Этот вопрос поднимался во время визита Макрона в Германию 26-28 мая, в том числе на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. При этом, как отмечает издание, хотя Германия все еще осторожно подходит к отправке своих военных на Украину, некоторые другие государства готовы присоединиться к так называемой коалиции, в частности страны Балтии. 

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Страны
Германия
Россия
Украина
Франция
Проекты
NATO
Евросоюз
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