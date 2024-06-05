Канада продолжает финансировать покупку истребителей F-35A

ЦАМТО, 4 июня. Правительство Канады подтвердило, что приобретение 16 новых истребителей F-35 (первая партия) будет оплачено за счет одобренного федерального бюджета, несмотря на возникшие при производстве самолетов проблемы.

Об этом объявил министр обороны Канады Билл Блэр во время своего выступления перед комитетом Палаты общин.

Выступая в парламенте, министр доложил о планах либерального правительства по распределению военных расходов, которые также включают финансирование закупки новых многоцелевых транспортов-заправщиков A-330 MRTT (национальное обозначение C-330 Husky) и самолетов БПА P-8A "Посейдон".

Как было отмечено, хотя из-за задержек в производстве поставка самолетов F-35 ожидается не ранее 2026 года, она является значительным шагом в модернизации Вооруженных сил Канады.

Проблема с задержкой производства в США F-35 по-прежнему сохраняется. В декабре 2023 года исполнительный директор программы F-35 генерал-лейтенант Майкл Шмидт сообщил американским законодателям, что разработка последней версии самолета, F-35 Блок. 4, столкнулась с серьезными проблемами.

Офис проекта F-35 Пентагона повторил слова М.Шмидта в прошлом месяце, отметив, что Lockheed Martin сможет поставить в 2024 году только от 75 до 110 ед. F-35 вместо первоначально запланированных 156 ед. Несмотря на эти проблемы, Министерство обороны Канады по-прежнему ожидает, что поставка заказанных F-35A "Лайтнинг-2" начнется в 2026 году. При этом наряду с техническими проблемами при производстве F-35A, командование ВВС Канады сталкивается с проблемой нехватки опытных летчиков для перехода на пилотирование F-35.

Как сообщал ЦАМТО, 28 марта 2022 года правительство Канады сообщило, что по результатам проведенной оценки выбрало предложившую F-35A "Лайтнинг-2" корпорацию Lockheed Martin предпочтительным претендентом на поставку замены для устаревших CF-188 "Хорнет" ВВС Канады в рамках проекта Future Fighter Capability Project (FFCP).

В январе 2023 года правительство Канады объявило о подписании с правительством США, корпорацией Lockheed Martin и компанией Pratt & Whitney соглашения о закупке истребителей F-35 "Лайтнинг-2". Оно предусматривает закупку в общей сложности 88 новых многоцелевых истребителей F-35A, адаптированных согласно требованиям ВВС Канады, а также сопутствующую поддержку и обучение.

Стоимостью проекта составляет 19 млрд. канадских долл. (14,2 млрд. долл. США). Помимо стоимости самих самолетов, эта сумма включает стоимость создания инфраструктуры на а/б Баготвилль (пров. Квебек) и Колд-Лейк (пров. Альберта), обслуживание, вооружения и другие сопутствующие расходы. Общая же стоимость жизненного цикла самолетов, которые предполагается эксплуатировать до 2070 года, оценивается в 70 млрд. канадских долл.

Канада стала 16-м покупателем истребителя F-35. Согласно планам, первые четыре F-35 будут поставлены ВВС Канады в 2026 году, еще по шесть единиц в 2026 и 2027 годах, а полностью самолеты будут готовы к боевому применению и заменят CF-18 в период с 2032 по 2034 гг.