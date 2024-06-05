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ТАСС

Столтенберг: РФ смогла усилить оборонную промышленность в неожиданно короткие сроки

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Источник изображения: AP Photo/ Andreea Alexandru

Генсек НАТО отметил, что на поле боя складывается непростая для Вооруженных сил Украины ситуация, поскольку в последние несколько дней российские войска добились значительных успехов

ЛОНДОН, 4 июня. /ТАСС/. Россия смогла в короткие сроки нарастить оборонное производство, превзойдя ожидания НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу Sky News.

"Россия действительно смогла увеличить темпы оборонной промышленности быстрее, чем мы ожидали", - признал генсек военно-политического блока. Он добавил, что "странам - участницам НАТО понадобилось больше времени, чем предусматривалось, на наращивание производства" боеприпасов и вооружений.

Генсек альянса отметил, что на поле боя складывается непростая для Вооруженных сил Украины ситуация, поскольку в последние несколько дней российские войска добились значительных успехов. По его словам, это должно побудить НАТО увеличить размеры помощи Украине, которую обещали оказать многие участники блока.

Sky News, ссылаясь на данные консалтинговой компании Bain & Company, ранее сообщал, что объем производства артиллерийских боеприпасов в России в три раза больше, чем в западных странах, а его стоимость в четыре раза дешевле. Согласно разведданным НАТО, ежемесячно РФ производит около 250 тыс. артиллерийских снарядов. 

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Россия
Украина
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NATO
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