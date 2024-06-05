Spiegel: Бундесвер закажет у Rheinmetall еще 200 тыс. боеприпасов из-за помощи Украине

Вооруженные силы ФРГ и оружейный концерн Rheinmetall подписали рамочное соглашение, согласно которому планируется приобрести 200 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов на сумму около €880 млн

БЕРЛИН, 4 июня. /ТАСС/. Бундесвер (Вооруженные силы ФРГ) намерен увеличить заказ на производство артиллерийских боеприпасов еще на 200 тыс. единиц на фоне истощения своих арсеналов из-за помощи Украине. Об этом сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на письмо германского оборонного ведомства в адрес бюджетного комитета Бундестага (парламента ФРГ).

Согласно документу, Бундесвер и оружейный концерн Rheinmetall подписали рамочное соглашение, согласно которому германская армия планирует приобрести 200 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов на сумму около €880 млн ($960 млн) в дополнение к уже заключенному контракту в размере €1,2 млрд ($1,3 млрд). По данным журнала, это решение продиктовано сокращением арсеналов Вооруженных сил ФРГ, вызванным поставками на Украину боеприпасов из их резервов.

14 февраля министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что в 2024 году Германия передаст Украине в три-четыре раза больше артиллерийских снарядов, чем в 2023 году. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Украине лишь затягивает конфликт и не меняет ситуацию на поле боя.