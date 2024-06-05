Запуск ракет AIM-9X свидетельствует о получении ВСУ новейших зенитных комплексов NASAMS 3

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Американский обозреватель John Ridge обратил внимание на опубликованные украинским телеканалом кадры запуска ракет AIM-9X с наземной установки. Единственной системой класса «земля-воздух», способной их использовать, является зенитный комплекс NASAMS 3, соответственно их применение свидетельствует о получении ВСУ новейших ЗРК данной модели.

На сегодняшний день Украина получила NASAMS от ряда западных стран. Канада обязалась предоставить одну батарею этого ЗРК, Норвегия – 6 командных пунктов и 12 пусковых установок. Кроме того, неназванные страны передали 4 батареи из 12 обещанных.

Комплекс NASAMS состоит из трех основных компонентов: радара AN/MPQ-64 Sentinel, усовершенствованной ракеты средней дальности AIM-120 (AMRAAM) и «центра распределения огня» FDC. РЛС Sentinel обеспечивает 360-градусный охват и обнаруживает различные воздушные угрозы, в частности беспилотники, крылатые ракеты и самолеты.

Батарея NASAMS включает в себя несколько ПУ, каждая из которых способна нести до 6 ракет. Ракеты AMRAAM имеют дальность действия около 40 км и могут поражать цели как в активном, так и в пассивном режимах.

NASAMS 3, представленная в 2019 году, обладает рядом улучшений. В частности, комплекс вооружен новой ПУ Mk 2, способной стрелять ракетами AIM-9X Sidewinder и AMRAAM-ER в дополнение к AIM-120 AMRAAM.

AIM-9X Sidewinder – это новейшая модификация AIM-9, получившая возможности инфракрасного наведения и высокоточную ГСН. Ракета весом 84 кг с осколочно-фугасной боеголовкой оснащена твердотопливным ракетным двигателем ATK MK-139 и системой управления вектором тяги для повышения маневренности. Как утверждается, она эффективно функционирует даже в условиях радиоэлектронного противодействия. Дальность полета ракеты превышает 16 км, хотя информация о точном расстоянии засекречена.

Как указывалось в издании Financial Times, Украина переоборудовала ракеты AIM-9 Sidewinder, первоначально предназначенные для истребителей F-16, в ЗУР класса «земля-воздух».