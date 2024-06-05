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ТАСС

Создание российско-китайской лунной станции планируется завершить к 2036 году

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Луна
Луна.
Источник изображения: Виталий Белоусов / РИА Новости

Заместитель гендиректора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев сообщил, что задачей станции будет проведение научно-исследовательских работ с целью изучения и использования Луны

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Создание Международной научной лунной станции планируется завершить к 2036 году, заявил заместитель гендиректора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

"Задачей лунной станции, создание которой планируется в целом завершить к 2036 году, будет являться проведение многопрофильных многоцелевых научно-исследовательских работ с целью изучения и использования Луны", - рассказал Савельев на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

В марте 2021 года Роскосмос и Китай подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции. В ходе реализации лунной программы к естественному спутнику Земли отправятся автоматические станции "Чанъэ-7" и "Чанъэ-8". Целью первых лунных миссий станет испытание ключевых технологий, что позволит в дальнейшем приступить к строительству комплекса экспериментально-исследовательских средств, которыми можно будет управлять удаленно.

28 мая Госдума ратифицировала на пленарном заседании соглашение с правительством Китая о сотрудничестве в области создания станции. 

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