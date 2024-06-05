В Microsoft испугались «дружбы» Apple с создателем ChatGPT

The Information: Microsoft обеспокоена, что контакт Apple с OpenAI навредит ей

В корпорации Microsoft испугались того, что Apple договорилась со стартапом OpenAI о дружбе и сотрудничестве. Об этом сообщает издание The Information.

Источники медиа рассказали, что соглашение между Apple и создателем чат-бота ChatGPT вызвало обеспокоенность в Microsoft. О том, что OpenAI поможет компании Тима Кука внедрить функции искусственного интеллекта (ИИ) в смартфоны, стало известно в начале мая.

Инсайдеры отметили, что генеральный директор производителя Windows Сатья Наделла выразил обеспокоенность контактами OpenAI с другим IT-гигантом. По словам знакомых с вопросом людей, в Microsoft считают, что это навредит собственным проектам с OpenAI. Так, ИИ-функции в Windows работают на основе моделей от OpenAI, также две компании договорились создать суперкомпьютер стоимостью десятки миллиардов долларов.

Журналисты The Information отметили, что OpenAI хочет партнерства с Apple. Также руководители стартапа отмечали, что значительная часть потребителей их продуктов пользуется Mac — компьютерами Apple.

Ранее специалисты Canalys заявили, что к 2028 году каждый второй смартфон будет иметь ИИ-функции. Со временем чат-боты и прочие сервисы будут доступны в недорогих аппаратах.