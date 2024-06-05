Для ВМФ создают новые корабельные системы противодействия БПЛА

Новые корабельные средства обнаружения и подавления беспилотных летательных аппаратов разрабатывают и испытывают в интересах ВМФ России. Об этом сообщил заместитель главкома ВМФ адмирал Владимир Касатонов на страницах журнала Минобороны РФ Военная мысль.

"В настоящее время проводятся испытания корабельных РЛС, способных обнаруживать малоразмерные БПЛА и другие низколетящие воздушные цели. Ведутся работы по модернизации корабельных многофункциональных комплексов РЭБ в части внедрения модулей постановки помех спутниковой радионавигации и радиолиниям передачи данных", – говорится в статье адмирала Касатонова.

Фрегат "Адмирал Горшков" Центральный Военно-Морской Портал, Илья Курганов

Он добавляет, что ведутся работы по созданию корабельного комплекса оптико-электронного подавления лазерного излучения.

Замглавкома ВМФ добавил, что для подавления линий управления беспилотниками противника дорабатывается БПЛА типа "Орлан-10". Также разрабатывается специализированный беспилотный летательный аппарат радиоэлектронной борьбы корабельного базирования.