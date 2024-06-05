На Камчатку доставлен очередной плавучий причал ПМ-61М1, способный обеспечить одновременную стоянку двух кораблей

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Новый плавучий причал прибыл на Камчатку в один из пунктов базирования кораблей Тихоокеанского флота. Как сообщили в пресс-службе ТОФ, после установки он будет обеспечивать стоянку двух боевых кораблей флота.

На Камчатке продолжаются работы по оборудованию мест стоянки надводных кораблей и подводных лодок плавучими причалами, которые доставляются буксирами из Владивостока. Производство причалов ПМ-61М1 ведет «Восточная верфь», уже построившая несколько штук для базирования АПЛ в Вилючинске. В ближайшее время начнутся работы по установке нового причала в одном из пунктов базирования ТОФ.

Новейший морской буксир отряда судов обеспечения войск и сил на северо-востоке России «Андрей Степанов» доставил в один из пунктов базирования на Камчатке одновременно две секции нового плавучего полутяжелого металлического причала ПМ-61м1.

- приводит ТАСС сообщение флота.

Ранее «Восточная верфь» получила контракт на производство плавучих причалов в интересах Тихоокеанского флота. Один причал обеспечивает одновременную стоянку двух подводных лодок или двух надводных кораблей водоизмещением до 5 тысяч тонн с подачей с берега воды и электроэнергии и телефонной связи. Также он обеспечивает проведение погрузочно-разгрузочных работ по всей длине причала с применением пневмоколесных и гусеничных кранов. Одна секция причала ПМ-61М1 имеет длину 36 м, ширину 8,2 м. Толщина бортов причала — 6 мм, палубы — 8 мм, а осадка составляет от 0,4 до 0,6 м.