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ТАСС

NYT: приоритеты США и Украины в зоне СВО расходятся

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Источник изображения: AP Photo/ Sergei Chuzavkov

По информации газеты, в Вашингтоне опасаются, что Москва может применить против Украины ядерное оружие, если Киев продолжит атаковать российскую территорию снарядами американского производства

НЬЮ-ЙОРК, 4 июня. /ТАСС/. Приоритеты Вашингтона и Киева в зоне конфликта на Украине расходятся, поскольку американская администрация опасается его возможной ядерной эскалации. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на неназванных сотрудников Белого дома.

По их информации, американские и украинские приоритеты разошлись, так как в Вашингтоне опасаются, что Россия может применить против Украины ядерное оружие, если Киев продолжит атаковать российскую территорию снарядами американского производства. Вместе с тем Украине "больше нечего терять" в случае дальнейшей эскалации отношений с Россией, отмечает издание.

Один из высокопоставленных советников американского президента сообщил, что ограничение на нанесение Вооруженными силами Украины ударов по территории РФ имело смысл, "когда время было на стороне Украины", однако сейчас ситуация изменилась.

Госсекретарь Энтони Блинкен подтвердил 31 мая, что президент Джо Байден дал согласие на нанесение ударов американским оружием по российской территории. Как утверждал Блинкен, речь идет только о районах России близ Харькова. При этом он не исключил, что дальность ударов американским оружием по территории РФ будет увеличиваться.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 30 мая, что Россия даст соразмерный ответ и обеспечит свою безопасность на фоне призывов снять ограничения на использование Киевом западного оружия. Ранее она отмечала, что НАТО будет вынуждена отвечать за нанесение Украиной ударов по территории России западным оружием. 

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ЯО
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1 комментарий
№1
05.06.2024 03:13
Иуля и Бегемот Пеця обещали ядерный удар и они сделают британским боеприпасом, нам надо упредить цеевропу, в куевах  одни злобные старичье и толстые старухи, на будущих выборах всех уровней поголовно будут обещать ядерку по Москве. Скоро и кричалку придумают под это дело.
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