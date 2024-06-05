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РИА Новости

Ракетный комплекс "Бастион" нанес удар по Украине

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Нанесение удара с берегового ракетного комплекса "Бастион" по инфраструктуре украинской армии (скриншот видео)
Нанесение удара с берегового ракетного комплекса "Бастион" по инфраструктуре украинской армии (скриншот видео).
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны Российской Федерации

Ракетный комплекс Черноморского флота "Бастион" нанес удар по наземным целям ВСУ

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Береговой ракетный комплекс "Бастион" Черноморского флота нанес удар по наземным целям ВСУ, сообщили в Минобороны.

"Расчеты береговых ракетных комплексов "Бастион" Черноморского флота в ходе боевого дежурства нанесли удар по выявленным объектам ВСУ на территории Украины", — уточнили в ведомстве.

Личный состав дивизиона получил данные с координатами целей и выдвинулся в позиционный район, где развернул пусковые установки "Бастиона" и выполнил пуски крылатых ракет.

"Результаты объективного контроля подтвердили точное поражение назначенных целей", — добавили в МО.

Российское военное ведомство также показало видеоролик, как машины выдвигаются из замаскированных позиций, выходят в район пуска и после необходимой подготовки производят ракетный залп, после чего уезжают.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Бастион
Проекты
ЧФ
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