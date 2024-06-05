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ЦАМТО

ВС Дании получили все заказанные РСЗО PULS

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Источник изображения: Фото: Elbit Systems

ЦАМТО, 4 июня. Вооруженные силы Дании получили все РСЗО PULS (Precise and Universal Launching System) и первую партию 155-мм самоходных гаубиц ATMOS производства израильской Elbit Systems Ltd.

Как стало известно Jane's Defence Weekly на проходившей недавно в Париже конференции Defense iQ's Future Artillery 2024, большая часть заказанных Данией боеприпасов для РСЗО PULS также уже доставлена. Поставка первой партии СГ ATMOS (Autonomous Truck Mounted Howitzer System) позволяет начать обучение личного состава применению поставленных систем.

В марте 2024 года представитель Организации оборонных закупок и материального обеспечения МО Дании (DALO) сообщил Jane's, что 19 СГ ATMOS должны быть поставлены в течение первого-четвертого квартала 2024 года, а 8 РСЗО PULS – со второго квартала 2023 года по первый квартал 2024 года. Полная готовность систем вооружения к боевому применению запланирована на 2025 год.

Как сообщал ЦАМТО, в январе 2023 года Министерство обороны Дании объявило, что DALO приступила к переговорам с Elbit Systems о поставке в кратчайшие сроки систем ATMOS и PULS для замены 19 ед. 155-мм гаубиц CAESAR, которые Дания передала ВС Украины.

Компания Elbit Systems Ltd. 2 марта 2023 года объявила о заключении двух контрактов на общую сумму 252 млн. долл., предусматривающих поставку неназванному европейскому государству-члену НАТО 155-мм/52-мм самоходных гаубиц ATMOS и реактивных систем залпового огня PULS.

Контракт с Elbit Systems стоимостью 119 млн. долл. предполагает поставку СГ ATMOS в количестве, достаточном для оснащения одного дивизиона. Поставка планировалось выполнить в течение двух лет.

Контракт на сумму 133 млн. долл. предполагал поставку двух батарей РСЗО PULS, включая комплект реактивных снарядов и управляемых ракет, командный пункт и машины снабжения, запасные части и инструмент, услуги обучения. Контракт планировалось выполнить в течение трех лет.

Первые гаубицы ATMOS и РСЗО PULS были доставлены в Данию раньше, чем первоначально планировалось, – уже в августе 2023 года.

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  • В новости упоминаются
Страны
Дания
Украина
Продукция
ATMOS-2000
Компании
Elbit Systems
Проекты
NATO
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