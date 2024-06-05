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На Камчатку доставили новый плавучий причал ПМ-61М1

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Новейший морской буксир отряда судов обеспечения Войск и сил на Северо-Востоке России "Андрей Степанов" доставил в один из пунктов базирования на Камчатке одновременно две секции нового плавучего полутяжелого металлического причала проекта ПМ-61М1.

В военном ведомстве уточнили, что причал построен на заводе "Восточная верфь" во Владивостоке.

Плавучий причал проекта ПМ-61М1

"Восточная верфь"


"В ближайшее время начнутся работы по установке причала личным составом отдела морской инженерной службы с использованием новейших плавкранов СПК-150 в обеспечении водолазных катеров", – добавили в пресс-службе Минобороны.

Причалы проекта ПМ-61М1 обеспечивают одновременную стоянку двух подводных лодок или двух надводных кораблей водоизмещением не более 5000 тонн, подачу с берега воды и электроэнергии, телефонную связь с берегом, производство погрузочно-разгрузочных работ по всей длине причала с применением пневмоколесных и гусеничных кранов.

Длина секции причала составляет 36 метров, ширина – 8,2 метра, толщина бортов – 6 мм, палубы – 8 мм, осадка – 0,4–0,6 метра. Причал имеет шесть водонепроницаемых переборок.

"Восточная верфь" (ранее – Владивостокский судостроительный завод, ССЗ №602) – одно из ведущих судостроительных предприятий Приморского края и Дальнего Востока. Работает с 1952 года. Специализируется на производстве военных кораблей, судов снабжения и причалов для ТОФ и Погранслужбы ФСБ.

Технические возможности "Восточной верфи" обеспечивают полный цикл работ по постройке кораблей и судов длиной до 120 метров, шириной до 16 метров, высотой до 25 метров и спусковой массой до 2500 тонн (водоизмещение – до 3500 тонн).

Осенью 2023 года "Восточная верфь" перешла под единоличное управление Амурского судостроительного завода.

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Страны
Россия
Компании
АСЗ
Восточная верфь
Проекты
ТОФ
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