Армия США заказала разработку более «лёгкой» и высокотехнологичной модификации M1E3 танка Abrams

Источник изображения: topwar.ru

Армия США заключила контракт с компанией General Dynamics Land Systems (GDLS), предусматривающий начало работ по предварительному проектированию новой модификации танка Abrams, получившей обозначение M1E3. Новая заказанная техника будет более легкой и высокотехнологичной.

Как заявил изданию Defense News бригадный генерал Джеффри Норман, отвечающий за модернизацию боевых машин, предполагается, что новые танки M1E3 и БМП M30 войдут в строй одновременно, формируя единый боевой порядок. В настоящее время идет конкурс между машинами, предлагаемыми GDLS и Rheinmetall для замены БМП Bradley; победителя в программе XM30 планируется выбрать в конце 2027 или начале 2028 финансового года.

Источник изображения: topwar.ru

Возможная модель танка M1E3 Abrams

Осенью прошлого года армия решила развернуть более значительную модернизацию ОБТ Abrams, чтобы повысить мобильность и живучесть танка на поле боя. Со слов Нормана, в рамках его улучшения планируется оснастить машину автоматом заряжания, комплексом активной защиты и гибридной силовой установкой, которая позволит снизить расход топлива, обеспечит снижение шума и высокие скорости хода.

Вес Abrams должен уменьшиться до 60 тонн; масса текущего варианта составляет почти 73 т. Для достижения этой цели планируется изменить схему расположения экипажа, возможен переход на дистанционно управляемую башню.