В чем слабость НАТО (AgoraVox, Франция)

AV: самое слабое место НАТО в случае войны с Россией – база Рамштайн в Германии

У войск НАТО много слабых мест по сравнению с российской армией, но самое опасное – база Рамштайн, пишет пользователь AV. Если Москва почувствует, что прямой конфликт с НАТО начался, она применит ядерное оружие. И именно эта база в Германии станет главной мишенью, считает автор статьи.

Золько (Zolko)

Противостояние НАТО и России показало, что у войск НАТО много слабых мест по сравнению с российской армией, но есть одно, которое опаснее (для НАТО), чем все остальные вместе взятые – авиабаза Рамштайн в Германии.

И прежде чем писать, что НАТО не находится в состоянии конфликта с Россией, я хотел бы, чтобы комментаторы, которые могут попасться на этот обман, объяснили, почему же тогда именно генеральный секретарь НАТО разрешает удары баллистическими ракетами по российской территории! Как признала сама министр иностранных дел Германии Анналена Баербок в январе 2023 года: "Мы находимся в состоянии войны с Россией".

Одна из очевидных слабостей НАТО заключается в том, что ее армия создана не для того, чтобы выигрывать войны – и не выиграла ни одной, – а для того, чтобы тратить миллиарды государственных денег на благо западных олигархов. Это то, что американский президент Эйзенхауэр называл военно-промышленным комплексом и от чего он предостерегал своих сограждан... безуспешно. Но это недостаток, который страны НАТО могли бы исправить, перейдя на военную экономику: маловероятно, но возможно.

Что такое Рамштайн

Авиабаза Рамштайн является частью более крупного комплекса, расположенного вокруг города Кайзерслаутерн, – Военного сообщества Кайзерслаутерн, в составе которого около 60 тысяч американцев (более 54 тысяч военнослужащих и более пяти тысяч гражданских сотрудников). Она расположена в Германии, недалеко от Франции и Люксембурга.

На базе также располагается штаб-квартира НАТО – Штаб воздушного командования Альянса с 1974 года. Штаб отвечает за планирование, проведение и осуществление комплексных операций по противовоздушной и противоракетной обороне в европейской зоне ответственности НАТО в мирное время и в период конфликта. При штабе находится оперативный центр по охране воздушного пространства, противоракетной обороне и оперативному управлению силами воздушного предупреждения и управления НАТО и силами наземного наблюдения союзников НАТО.

База также играет центральную роль в передаче сообщений между базой ВВС Крич (Creech) в США и БПЛА, действующими в Афганистане и на Ближнем Востоке: 432-я эскадрилья состоит из боеспособных летчиков, которые управляют беспилотниками MQ-9 Reaper для поддержки американских и союзных истребителей. Дистанционно пилотируемые самолеты предоставляют разведданные, позволяют вести наблюдение и наносить точные удары по стационарным и важным целям в режиме реального времени.

Как видите, эта военная база имеет жизненно важное значение для всех операций НАТО, а также для операций американской армии по всему миру. Это не просто передовой пункт.

Психология противника

Если НАТО считает, что находится в состоянии конфликта с Россией, жизненно важно знать в таком случае, что из себя представляет противник. Сунь-Цзы в книге "Искусство войны" говорит: "Знай своего врага и знай себя; даже если тебе предстоит сто войн, в ста случаях ты будешь победителем. Если вы игнорируете своего врага и знаете себя, ваши шансы на поражение и победу будут равны. Если же вы игнорируете и врага, и себя, вы будете считать свои битвы только по своим поражениям".

К сожалению, Европа, похоже, больше стремится ограничить знания о своем противнике, нежели попытаться понять его, запретив российские СМИ под предлогом дезинформации. Но вы можете быть уверены, что армейские генштабы не следуют этой пропаганде и все еще пытаются понять Путина и русских. Но они вам об этом не скажут.

Вопреки пропаганде, рассчитанной на широкие массы, сотрудники генштабов прекрасно знают, что Путин логичен, что он не кровожадный диктатор, а, скорее, бюрократ, окруженный компетентными министрами и советниками. Достаточно посмотреть на то, как Россия пренебрегает чудодейственным оружием НАТО и финансово-экономическими санкциями.

Так что же мы знаем о психологии Путина?

Один из основных моментов заключается в том, что Путин не стремится к бою, что он откладывает это решение, насколько это возможно, но если он считает, что бой неизбежен, то вступает в него быстро и беспощадно. Только посмотрите, как Россия очистила Сирию от джихадистов ИГИЛ* всего за несколько месяцев.

Путин также заботится о сохранении альянсов, поэтому он всегда будет стремиться к подобию международной законности и морали. Это означает, что до тех пор, пока НАТО не нападет непосредственно на российскую территорию, он не будет нападать на территорию НАТО. Он будет сохранять видимость регионального конфликта между Россией и Украиной. Но если он почувствует, что прямой конфликт с НАТО неизбежен, войдет на территорию НАТО напрямую. И если война с НАТО начнется, она обязательно будет ядерной. Другими словами, если НАТО нападет на российскую территорию, Путин заявит, что Россия законным образом защищается от НАТО, а не от Украины.

Ядерные бомбы

Ядерные бомбы часто представляют, как оружие, которое покончит с человечеством или даже с самой Землей, хотя мы знаем, что они уже дважды применялись в истории, не уничтожив человечество. Да, оно очень разрушительно, но не смертельно.

Ядерное оружие может быть применено против гражданских городов для устрашения противника, но у него есть и другие прямые военные применения. К ним относится ЭМИ — электромагнитный импульс, уничтожающий или выводящий из строя электронные схемы, и тактическое оружие, способное уничтожать чрезвычайно защищенные цели... например, авианосцы. Особенность этих двух видов применения заключается в том, что они не приводят к жертвам среди гражданского населения, и поэтому их довольно легко оправдать на международном уровне. Сбросить атомную бомбу на Париж или Берлин, или даже Киев, было бы невозможно, но уничтожить авианосец посреди океана... почему бы и нет? Кто будет жаловаться?

Учитывая логику Путина, мы можем исключить возможность того, что он применит ядерное оружие против гражданских целей. Но по той же логике мы можем быть уверены, что Россия готова применить его против высококачественных военных целей, если потребуется. Так что если Россия – а Путин не сможет самостоятельно решиться на ядерную атаку – почувствует, что прямой конфликт с НАТО начался, она применит ядерное оружие против военных целей. И крупнейшая американская военная база за пределами США, на которой также находится штаб-квартира НАТО и которая служит ретранслятором для беспилотных бомбардировок на Ближнем Востоке, станет главной целью, уничтожение которой будет очень легко оправдать перед государствами, не являющимися членами НАТО.

До сих пор применение ядерного оружия регулировалось принципом гарантии взаимного уничтожения. Тот, кто атакует ядерной бомбой, сам будет уничтожен пропорциональным ответом противника. Эта доктрина была усилена оборонным пактом НАТО... но в этом пакте есть оговорка: если страна НАТО напала первой, ответные действия не являются поводом для пакта солидарности. Таким образом, если Германия нападает на Россию, а Россия наносит ответный удар, договор об обороне НАТО не срабатывает автоматически.

В каком плане Рамштайн является слабым пунктом?

Давайте поставим себя на место русских: пока НАТО будет посылать на Украину устаревшее или непригодное оружие (например, танки M1 Abrams), которое лишь продлевает обычный конфликт, Украина не сможет вступить в НАТО, поскольку по одному из пунктов НАТО страна, имеющая пограничные споры, не может вступить в альянс. Так что России остается только продолжать военную операцию на Украине и ждать, пока европейцы либо устанут, либо обанкротятся.

Но если НАТО начнет войну на российской территории, Россия сможет нанести ответный удар по нападающей стране, и другие страны НАТО не придут ей на помощь! И если русские считают, что война с НАТО в конечном итоге будет ядерной, они не будут ждать первой ядерной атаки со стороны НАТО, а сразу нанесут ответный удар ядерным оружием.

Итак, если бы вы были Путиным и решили применить ядерное оружие, на какую территорию вы бы сбросили одну или несколько бомб?

Мы уже видели, что они не будут бомбить города. Фух, можно выдохнуть. Но что потом?

Если бы Китай аннексировал Тайвань, а США послали туда авианосцы, то эти авианосцы, конечно, стали бы военными целями. Но ни на Украине, ни в Европе нет авианосцев. Они могли бы разбомбить авианосец в любом океане Земли, но это не имело бы никакого военного воздействия, а Россия заняла бы дипломатическую оборону. Много недостатков и мало выгоды — не очень выгодно для шахматиста.

И снова в "Искусстве войны" Сунь-Цзы говорит: "В войне крайне важно атаковать стратегию противника".

Какова же стратегия НАТО? Это медленное, удушающее окружение, похожее на то, что происходит с лягушкой в кастрюле, в которой воду постепенно доводят до кипения: если процесс будет достаточно медленным, лягушка не будет реагировать и умрет. Поэтому атака на такую стратегию очевидна: шок и ужас. Шок и ужас (технически известный как быстрое доминирование) – это военная стратегия, основанная на использовании подавляющей мощи и эффектных демонстраций силы, чтобы парализовать восприятие противником поля боя и уничтожить его желание сражаться.

Ядерная атака, которая уничтожит всю базу Рамштайн и убьет все 60 тысяч американцев за считанные минуты, идеально вписывается в эту стратегию! Она мгновенно сделает НАТО слепым и одноруким, убив только военных, и при этом НАТО не сможет ответить.

Потому что каков будет ответ?

Классический военный ответ только подтвердил бы военную стойкость России, и поэтому о нем не может быть и речи. Наполеон и Гитлер пытались это сделать, но ничего не вышло.

Франция могла бы нанести ответный ядерный удар, но тогда русские в ответ уничтожат Париж, Марсель, Лион, Бордо... и я надеюсь, что найдется несколько французских генералов, которые откажутся выполнять такой приказ.

Китай, Пакистан и Индия и пальцем бы не пошевелили, а страны БРИКС были бы втайне счастливы.

На самом деле у Британии нет атомного оружия, если не считать размещенных на ее территории американских ракет. Поэтому они не смогут нанести ответный удар без разрешения США.

Тогда остаются еще США: но опять же, если нападению подвергнется территория Германии, а США нападут на Россию, пакт солидарности НАТО не сработает, и США окажутся в состоянии самостоятельной войны против России. Это при том, что они и так уже увязли на Ближнем Востоке, а тут еще и надвигается конфликт с Китаем.

Если бы США все же решили направить ядерные бомбы на Россию, они могли бы уничтожить Москву и Санкт-Петербург, и что тогда? Сила России заключается в ее огромной территории и полезных ископаемых, но ядерные бомбы не очень эффективны против тундры или тоннелей. Учитывая размеры страны, вполне возможно, что российская противовоздушная оборона сможет перехватить эти бомбы, и в этом случае американцев унизят по полной. Для русских достаточно будет одной бомбы на Уолл-стрит и одной на Кремниевую долину, и вся американская мощь будет уничтожена. Поскольку это прибрежные города, можете быть уверены, что у берегов этих двух городов уже находятся русские атомные подводные лодки, снаряды с бортов которых могут достигнуть целей всего за несколько минут, и перехватить их невозможно. Учитывая раскол между демократами и республиканцами в стране, вполне возможно, что центральные регионы с весьма высокой долей республиканцев будут аплодировать России за избавление их от глубинного государства – Трамп это и обещал сделать... но он рискует оказаться в тюрьме!

Заключение

Нежелание канцлера Германии поставлять Украине оружие дальнего радиуса действия может свидетельствовать о том, что немецкий генеральный штаб полностью осознает эту слабость. В конце концов, они первыми окажутся под ударом.

Так почему же НАТО только что разрешило (в конце мая 2024 года) Украине использовать натовское оружие против российской территории? Есть несколько возможных объяснений: они думают, что русские блефуют, или они сами в отчаянии, или Байден настолько одряхлел, что перестал соображать (в целом правдоподобно, учитывая саботаж "Северного потока"), или они сами сошли с ума (в целом правдоподобно, учитывая не столь давнюю пандемию COVID), или они [генералы НАТО] сами пустые мечтатели (в целом правдоподобно, учитывая войну в Газе).

Надеюсь, я ошибаюсь, но как шахматист, я бы сделал именно такой ход [удар по базе Рамштайн] на месте русских, если бы НАТО вступило в войну: риск невелик, а выигрыш огромен.

Но пойдем ли мы на риск ядерной войны с Россией ради коррумпированной страны, которую не хочет защищать ее собственный народ?

*террористическая организация, запрещенная в России