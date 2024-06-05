Замечен танк Leopard 2A4 со 130-мм пушкой

Источник изображения: topwar.ru

Leopard 2A4

В кадр попала перевозка на тягаче танка Leopard 2A4, вооруженного 130-мм пушкой. Замеченная машина направлялась в Париж на выставку Eurosatory 2024, которая должна пройти во второй половине июня.

130-мм пушка встроена в башню от перспективного немецкого танка KF51 Panther. Ее размещение на шасси Leopard 2A4 может говорить о новой модификации этого ОБТ, предлагаемой Rheinmetall странам, эксплуатирующим 2A4.

Другая гипотеза заключается в том, что этот гибридный танк представляет собой новый эволюционный шаг в серии Leopard 2, потенциально ведущий к модели, известной как Leopard 2AX, разрабатываемой на смену Leopard 2A8. Ожидается, что эта будущая модель будет включать гибридную силовую установку и передовые системы защиты. Leopard 2AX призван служить переходной платформой к более совершенным концепциям ОБТ. Этот новый прототип может свидетельствовать о том, что Rheinmetall сочетает проверенные элементы серии Leopard 2 с технологиями KF-51 Panther.

Источник изображения: topwar.ru

Еще одна гипотеза заключается в том, что появление этой гибридной модели является попыткой Rheinmetall создать альтернативу перспективному франко-немецкому танку E-MBT, который разрабатывается путем интеграции элементов Leopard 2A7 и Leclerc. E-MBT планируется оснастить двухместной башней и автоматом заряжания.

Источник изображения: topwar.ru

KF51 Panther

Утверждается, что 130-мм пушка FGS должна превзойти стандартные 120-мм орудия НАТО по эффективной дальности стрельбы на 50%, превысив 4 км. Она оснащена автоматом заряжания, который обеспечит скорострельность 11,25 выстрела в минуту благодаря конвейерным магазинам на десять снарядов каждый. В ходе испытаний АЗ продемонстрировал возможность производить три выстрела за 16 секунд.