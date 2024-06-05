Войти
Военное обозрение

Замечен танк Leopard 2A4 со 130-мм пушкой

297
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Leopard 2A4

В кадр попала перевозка на тягаче танка Leopard 2A4, вооруженного 130-мм пушкой. Замеченная машина направлялась в Париж на выставку Eurosatory 2024, которая должна пройти во второй половине июня.

130-мм пушка встроена в башню от перспективного немецкого танка KF51 Panther. Ее размещение на шасси Leopard 2A4 может говорить о новой модификации этого ОБТ, предлагаемой Rheinmetall странам, эксплуатирующим 2A4.

Другая гипотеза заключается в том, что этот гибридный танк представляет собой новый эволюционный шаг в серии Leopard 2, потенциально ведущий к модели, известной как Leopard 2AX, разрабатываемой на смену Leopard 2A8. Ожидается, что эта будущая модель будет включать гибридную силовую установку и передовые системы защиты. Leopard 2AX призван служить переходной платформой к более совершенным концепциям ОБТ. Этот новый прототип может свидетельствовать о том, что Rheinmetall сочетает проверенные элементы серии Leopard 2 с технологиями KF-51 Panther.

Источник изображения: topwar.ru

Еще одна гипотеза заключается в том, что появление этой гибридной модели является попыткой Rheinmetall создать альтернативу перспективному франко-немецкому танку E-MBT, который разрабатывается путем интеграции элементов Leopard 2A7 и Leclerc. E-MBT планируется оснастить двухместной башней и автоматом заряжания.

Источник изображения: topwar.ru

KF51 Panther

Утверждается, что 130-мм пушка FGS должна превзойти стандартные 120-мм орудия НАТО по эффективной дальности стрельбы на 50%, превысив 4 км. Она оснащена автоматом заряжания, который обеспечит скорострельность 11,25 выстрела в минуту благодаря конвейерным магазинам на десять снарядов каждый. В ходе испытаний АЗ продемонстрировал возможность производить три выстрела за 16 секунд.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Leclerc
Leopard-2
Компании
Rheinmetall
Проекты
NATO
Похожие новости
27.04.2020
Запад пытается догнать Россию на танках
31.01.2019
Бронетанковый форум: чего ждать от боевых машин стран НАТО
11.09.2017
«Железный кулак» России стал высокотехнологичным
17.10.2016
Российский танк Т-14 "Армата" против японского "Тип 10" и американского M1 Abrams: кто победит? (The National Interest, США)
08.08.2014
Жесткая конкуренция на европейском рынке бронированных машин и кризис на Украине
05.05.2014
Дальнейшие пути развития основного боевого танка
17.03.2011
Суровая отповедь
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.06 11:01
  • 10
Почему переданные Украине ЗРС Patriot отнюдь не легкая мишень для ВКС России
  • 05.06 10:55
  • 98
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 05.06 09:51
  • 7
Российские системы ПВО: первый опыт реального боевого применения
  • 05.06 09:12
  • 6
"Есть предел": как Китай реагирует на усиление военных связей Филиппин и США - Мнения ТАСС
  • 05.06 09:11
  • 1749
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.06 05:27
  • 4
Первый украинский корвет в море
  • 05.06 03:17
  • 1
Российский адмирал назвал угрозой размещение «Томагавков» в Балтийском море
  • 05.06 03:13
  • 1
NYT: приоритеты США и Украины в зоне СВО расходятся
  • 05.06 02:14
  • 1
В ожидании членства в ЕС Турция увидела в БРИКС экономический потенциал (South China Morning Post, Гонконг)
  • 04.06 20:26
  • 1
Сопротивление на Украине: нас становится больше
  • 04.06 18:48
  • 0
О корветах ВМФ Украины в Черном море
  • 04.06 15:41
  • 0
Буферная зона и «восточный щит» на границе: «жирный» кусок или совесть поляков?
  • 04.06 10:32
  • 34
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине
  • 04.06 09:38
  • 2
В одном строю с бронемашинами: китайская армия показала новые кадры применения «собак»-роботов на учениях
  • 04.06 07:10
  • 1
Максимально защищенный БМО-Т с "супер-мангалом" станет неубиваемым БТР